الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إيقاف 14 حالة تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي الزراعية بالمحلة الكبرى

ازالات
ازالات

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه يتابع على مدار الساعة، أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية ومخالفات البناء في كافة المراكز والمدن من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.

وأعلن اللواء عمرو فكري، رئيس مجلس مدينة المحلة الكبري، نجاح مجلس المدينة في إيقاف 14 حالة تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز، وذلك تحت إشراف الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية.

جاء ذلك تنفيذًا لعمليات الإزالة التي تمت داخل مركز ومدينة المحلة الكبري، ضمن إلتزام محاقظة الغربية، بتنفيذ الموجة 22 التي تشنها المحافظة للحفاظ على أراضي الدولة وتنظيم البناء وفقًا للقوانين والأنظمة السارية، وتحقيقًا لتوجيهات الدولة، وفي سياق إلتزام المجلس بتنفيذ القانون وتطبيقه، تم تحويل أصحاب المخالفات للنيابة لمتابعة القضايا القانونية المتعلقة بها، ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على أراضي الدولة والتصدي للتعديات والمخالفات البنائية، وتعزيز الانضباط العمراني والتنمية المستدامة في المنطقة.

وتمت هذه الإزالات بالتعاون المثمر مع الوحدات المحلية القروية وبجهود مشتركة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، وقد شملت عمليات الإزالة التي تمت خلال الفترة المحددة توقيف أعمال البناء غير المرخصة، وإزالة الشدات الخشبية المخالفة، حيث تم أيضًا إزالة 9 حالات لمبانٍ تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، ولم يتوانَ المجلس عن مصادرة معدات البناء والخامات التي تم استخدامها في هذه المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب تلك المخالفات.

محافظ الغربية الموجة 22 لإزالة التعديات المحلة الكبري بناء مخالف على الأراضي الزراعية المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية تنقل الموقع والأحداث تحويل أصحاب المخالفات للنيابة

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