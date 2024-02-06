رفع 215 طنًا من القمامة والتراكمات والأتربة في كفر الزيات

نظمت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، برئاسة المحاسب عادل داود، حملة نظافة مكبرة استهدفت تحسين مستوى النظافة في المدينة وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، وقد أسهمت جهود الحملة في تحسين حركة المرور في المدينة من خلال تنظيف الشوارع والطرق الفرعية، مما يوفر بيئة أكثر أمانًا وسلاسة لحركة المرور وللمواطنين، وتعكس الجهود المبذولة لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وتحسين حركة المرور، وتعزز الوعي البيئي لدى المجتمع من أجل بيئة نظيفة وصحية للجميع، وتؤكد إصرار رئيس مركز ومدينة كفر الزيات على تحقيق نظافة شاملة.

وأسفرت هذه الحملة، والتي قادها المحاسب عادل داود، رئيس مجلس المدينة، وعاونه نواب رئيس مجلس مدينة كفر الزيات، خلال الـ24 ساعة الماضية بمشاركة الوحدات المحلية التابعة للمركز، عن رفع حوالي 215 طنًا من القمامة والتراكمات والأتربة من الشوارع والطرق الفرعية.

وأكد "داود" ضرورة التعاون الفعال بين الوحدة المحلية والمواطنين للحفاظ على المظهر العام للمدينة والحفاظ على الصحة العامة، كما أشار إلى أن الحملة تعكس التزام الجهات المعنية بتحسين جودة الحياة والبيئة في المدينة، وتعزز الوعي البيئي لدى المجتمع، ويأمل رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أن تكون هذه الحملة بداية لتحقيق تحسن مستدام في مستوى النظافة والصحة العامة في المدينة وما حولها.

وعلى صعيد مواز، نظمت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءتها، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من مناطق الحى، وذلك خلال 24 ساعة.

وتمكنت من صيانة وإصلاح نحو 42 كشافًا وتركيب 9 كشافات ولمبات ليد جديدة فى نطاق عدد من شوارع الحى، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولًا بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.