الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط صاحب مخبز استولى على 1.5 طن دقيق مدعم بالمحلة الكبرى

دقيق مدعم
دقيق مدعم

نجحت مديرية التموين بالغربية، في شن حملة في نطاق مركز المحلة الكبرى، تمكنت فيها من ضبط صاحب مخبز استولى على 1.5 طن دقيق بلدي مدعم من المخصص للمخابز البلدية، وذلك بعد أن قام ببيعها في السوق السوداء للتربح ماليًا بدون وجه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة لمفتشي الرقابة التموينية بمركز المحلة الكبري، تحت قيادة حازم طه، مدير إدارة تموين المحلة الكبرى، من ضبط صاحب مخبز استولى على 30 من أجولة الدقيق المدعم يبلغ وزن الجوال الواحد 50 كيلو جرام دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلي لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها في السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

 الحد من التجاوزات والمخالفات في صناعة الخبز

وقال وكيل وزارة التموين بالغربية، أن حملات مديرية التموين في الغربية جزء من الجهود الرامية للحد من التجاوزات والمخالفات في صناعة الخبز، وتعزيز الثقة بين المستهلكين وأصحاب المخابز، وتعزيز سلامة الأغذية المقدمة، وأن هدف هذه الحملات هو ضمان احترام المعايير الصحية والنظافة في قطاع المخابز، والحفاظ على جودة المنتجات الغذائية التي تقدم للمستهلكين، وتسعى هذه الحملات أيضًا إلى بناء الثقة بين المستهلكين والمخابز المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المخابز.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز، موضجًا أن هذه الحملات تعكس التزام محافظة الغربية، بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بصحة ونظافة المخابز، مؤكدًا استمرار هذه الحملات المكثفة في المستقبل، بهدف تحسين الوضع التمويني وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى التي تقدم للمستهلكين.

مركز المحلة الكبرى مديريه التموين بالغربيه دقيق بلدى مدعم الجرد الفعلى لرصيد المخبز بيعها فى السوق السوداء تحرير محضر بالواقعة تعزيز الثقة بين المستهلكين وأصحاب المخابز يبلغ وزن الجوال الواحد 50 كيلو جرام

مواد متعلقة

محافظ الغربية: مشروعات القطاع الطبى ركيزة رئيسية لبناء الجمهورية الجديدة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2024 برقم الجلوس

تحرير 10 محاضر بمخالفات ضد أصحاب مخابز في كفر الزيات

حملة مرورية مكبرة في الغربية

إغلاق 22 منشأة بسبب مخالفتها لمواعيد الغلق المحددة بالغربية

رفع 300 طن من القمامة والتراكمات خلال حملة نظافة بمركز المحلة الكبرى

إيقاف 7 حالات تعد وبناء مخالف بمركز ومدينة زفتي في الغربية

حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة طنطا بمحافظة الغربية

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟