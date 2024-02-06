ضبط صاحب مخبز استولى على 1.5 طن دقيق مدعم بالمحلة الكبرى

نجحت مديرية التموين بالغربية، في شن حملة في نطاق مركز المحلة الكبرى، تمكنت فيها من ضبط صاحب مخبز استولى على 1.5 طن دقيق بلدي مدعم من المخصص للمخابز البلدية، وذلك بعد أن قام ببيعها في السوق السوداء للتربح ماليًا بدون وجه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة لمفتشي الرقابة التموينية بمركز المحلة الكبري، تحت قيادة حازم طه، مدير إدارة تموين المحلة الكبرى، من ضبط صاحب مخبز استولى على 30 من أجولة الدقيق المدعم يبلغ وزن الجوال الواحد 50 كيلو جرام دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلي لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها في السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

الحد من التجاوزات والمخالفات في صناعة الخبز

وقال وكيل وزارة التموين بالغربية، أن حملات مديرية التموين في الغربية جزء من الجهود الرامية للحد من التجاوزات والمخالفات في صناعة الخبز، وتعزيز الثقة بين المستهلكين وأصحاب المخابز، وتعزيز سلامة الأغذية المقدمة، وأن هدف هذه الحملات هو ضمان احترام المعايير الصحية والنظافة في قطاع المخابز، والحفاظ على جودة المنتجات الغذائية التي تقدم للمستهلكين، وتسعى هذه الحملات أيضًا إلى بناء الثقة بين المستهلكين والمخابز المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المخابز.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز، موضجًا أن هذه الحملات تعكس التزام محافظة الغربية، بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بصحة ونظافة المخابز، مؤكدًا استمرار هذه الحملات المكثفة في المستقبل، بهدف تحسين الوضع التمويني وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى التي تقدم للمستهلكين.