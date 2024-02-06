الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع إزالة 62 حالة تعد ضمن حملات الموجة 22

محافظ الغربية
محافظ الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته لحملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة والتي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

 تفاصيل نتائج الحملات

وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر لمتابعة أعمال تنفيذ 62حالة تعد، ضمن حملات الموجة 22 فتمكنت الوحدات المحلية، من إزالة 15 حالة بناء مخالف على مساحة 424 م٢، و37 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 18 قيراطا و19 أسهما على اراضي املاك الدولة. 

كما تمكنت الوحدات المحلية من ازالة 3 حالات تعدي على الاراضي الزراعية الخاصة، على مساحة 1904 م٢، فضلا عن إزالة 3 متغيرات مكانية و4 حالات بناء مخالف.

وعلي صعيد منفصل، عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا موسعا مع رؤساء اللجان الخمس الذي تم تشكيلهم لخدمة المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحافظة الغربية والذى يهدف للارتقاء بجودة حياة الاسرة المصرية في كافة القطاعات من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، جاء ذلك بحضور السكرتير العام لمحافظة الغربية، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور اسامه بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور ولاء طارق مدير مركز التدريب بالديوان العام، جيهان القطان مدير عام مكتب محافظ الغربية

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع الانشطة التي قامت بتفيذها كل لجنة مشيرا  الى ضرورة العمل الجاد بين كافة اللجان وفقا لخطة منهجية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لخدمة المواطنين بالمحافظة، ومؤكدا على أهمية التنسيق الجيد بين كافة اللجان والجهات المختصة والتكامل بينهم في تنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية.

محافظ الغربية إزالة التعديات أملاك الدولة مخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة أراضي املاك الدولة ضرورة العمل الجاد

مواد متعلقة

محافظ الغربية: مشروعات القطاع الطبى ركيزة رئيسية لبناء الجمهورية الجديدة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2024 برقم الجلوس

تحرير 10 محاضر بمخالفات ضد أصحاب مخابز في كفر الزيات

حملة مرورية مكبرة في الغربية

إغلاق 22 منشأة بسبب مخالفتها لمواعيد الغلق المحددة بالغربية

رفع 300 طن من القمامة والتراكمات خلال حملة نظافة بمركز المحلة الكبرى

إيقاف 7 حالات تعد وبناء مخالف بمركز ومدينة زفتي في الغربية

حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة طنطا بمحافظة الغربية

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟