محافظ الغربية يتابع إزالة 62 حالة تعد ضمن حملات الموجة 22

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته لحملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة والتي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

تفاصيل نتائج الحملات

وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر لمتابعة أعمال تنفيذ 62حالة تعد، ضمن حملات الموجة 22 فتمكنت الوحدات المحلية، من إزالة 15 حالة بناء مخالف على مساحة 424 م٢، و37 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 18 قيراطا و19 أسهما على اراضي املاك الدولة.

كما تمكنت الوحدات المحلية من ازالة 3 حالات تعدي على الاراضي الزراعية الخاصة، على مساحة 1904 م٢، فضلا عن إزالة 3 متغيرات مكانية و4 حالات بناء مخالف.

وعلي صعيد منفصل، عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا موسعا مع رؤساء اللجان الخمس الذي تم تشكيلهم لخدمة المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحافظة الغربية والذى يهدف للارتقاء بجودة حياة الاسرة المصرية في كافة القطاعات من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، جاء ذلك بحضور السكرتير العام لمحافظة الغربية، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور اسامه بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور ولاء طارق مدير مركز التدريب بالديوان العام، جيهان القطان مدير عام مكتب محافظ الغربية

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع الانشطة التي قامت بتفيذها كل لجنة مشيرا الى ضرورة العمل الجاد بين كافة اللجان وفقا لخطة منهجية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لخدمة المواطنين بالمحافظة، ومؤكدا على أهمية التنسيق الجيد بين كافة اللجان والجهات المختصة والتكامل بينهم في تنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية.