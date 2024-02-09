الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 24 تاجر سجائر يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية فى الغربية

سجائر
سجائر

تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية، من ضبط 24 تاجرًا للسجائر جملة وقطاعي بمراكز المحافظة، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

وكان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 21 تاجرًا يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة، وجرى تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

 

ضبط التجار غير الملتزمين بالتسعيرة الرسمية

وقال وكيل وزارة التموين بالغربية، إن ضبط التجار الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية يعد جزءًا من جهود الحكومة المستمرة في مكافحة الغش والتلاعب في الأسعار وضمان استدامة التموين العادل للمواطنين، مشيرًا إلى أن تطبيق القوانين والعقوبات ضد المخالفين يعزز النظام الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين، وأن مديرية التموين بالغربية، لن تتهاون عن ضبط المخالفين وتقديمهم للمحاكمة.

وأكد المهندس محمد أبوهاشم، استمرار الحملات التفتيشية الدورية والتعاون مع الجهات المعنية وأن الحملات ستظل جزءًا أساسيًا من استراتيجية مديرية التموين في محافظة الغربية، للحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة، وسعيًا لضبط المتجاوزين ومعاقبتهم بشكل صارم جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة التجارية وحماية المواطنين من التلاعب والغش في الأسعار.

وعلى صعيد مواز، شنت مديرية التموين في محافظة الغربية، حملة تموينية مكبرة شملت مركز ومدينة السنطة، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة التجاوزات والمخالفات في قطاع المخابز.

تمت الحملة بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وطارق رحمى، محافظ الغربية، وتحت إشراف المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

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