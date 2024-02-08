الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشميع 27 محلًا وورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية في طنطا

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أعلنت رئاسة مجلس مدينة طنطا بمحافظة الغربية، بقيادة الدكتور محمود عيسي، عن استمرار تشديد الإجراءات وفرض الانضباط في المركز والمدينة، حيث تم إغلاق 27 محلًا وورشة بسبب مخالفة مواعيد الغلق الرسمية للمحال التجارية والورش.

وفقًا للتقرير الذي أعلنه مجلس مدينة طنطا، قامت لجان مختصة من الوحدات المحلية لمركز طنطا، بالمرور بشوارع المركز والمدينة، وتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحال التجارية والورش التي خالفت مواعيد الإغلاق الرسمية، كما قامت اللجان أيضًا بإطفاء الإنارة الخارجية لـ 29 محلًا استجابةً لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء.

 تطبيق المواعيد الرسمية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش

ومن جهته، أكد رئيس مركز ومدينة طنطا،على استمرار العمل بقرارات مجلس الوزراء في مركز ومدينة طنطا، وضرورة تطبيق المواعيد الرسمية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش، تم تشكيل لجان مختصة في كل وحدة محلية تعمل تحت إشراف نواب رئيس المدينة، وتمت زيارة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات بهدف فرض الانضباط وتطبيق الإجراءات القانونية.

فيما أعرب الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، عن أهمية الالتزام بمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية لحفظ صحة وسلامة المواطنين، وشدد على ضرورة تنفيذ تعليمات المحافظ من قبل رؤساء المدن والأحياء، بهدف الحفاظ على استقرار توريد الكهرباء وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وعلي الصعيد ذاته، أعلن طارق رحمي، أن محافظة الغربية مستمرة في تكثيف حملاتها الرقابية والمتابعة في المراكز والمدن المختلفة بالمحافظة، بهدف ضمان الامتثال لمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية، وتطبيق الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. 

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