إزالة 9 تعديات وبناء مخالف في كفر الزيات بالغربية

أعرب المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الوحدات المحلية والجهات المعنية في تنفيذ عمليات الإزالة التي تمت داخل مركز ومدينة كفر الزيات، ضمن الموجة 22 التي تشنها المحافظة للحفاظ على أراضي الدولة وتنظيم البناء وفقًا للقوانين والأنظمة السارية، وتحقيقًا لتوجيهات الدولة، مشددًا على استمرار المجلس في مكافحة البناء المخالف والحفاظ على الأراضي الزراعية وسلامة المدينة والقرى التابعة لها.



وأكد رئيس مجلس مدينة كفرالزيات ، أن مجلس المدينة، نجح في إيقاف 9 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز، ذلك تنفيذًا لعمليات الإزالة التي تمت داخل مركز ومدينة كفر الزيات، وذلك في سياق إلتزام المجلس بتنفيذ القانون وتطبيقه، تم تحويل أصحاب المخالفات للنيابة لمتابعة القضايا القانونية المتعلقة بها، ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على أراضي الدولة والتصدي للتعديات والمخالفات البنائية، وتعزيز الانضباط العمراني والتنمية المستدامة في المنطقة.

وكان طارق رحمي محافظ الغربية، قد واصل متابعته على مدار الساعة لحملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة والتي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة فتمكنت الوحدات المحلية من ازالة حالتين بناء مخالف على مساحة ١٦م٢ و٥ حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ٩٧٣م٢ بالاضافة الى ازالة متغير مكاني و٩ حالات مخالفات للبناء.