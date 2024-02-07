من رحاب المسجد الأحمدي.. محافظ الغربية يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج للعام الهجري 1445ه من رحاب المسجد الأحمدي بطنطا والذي نظمته مديرية الأوقاف عقب صلاة المغرب بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقب أداء المحافظ والحاضرين لصلاة المغرب، بدءا الاحتفال بآيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ محمد يحي الشرقاوي، عقبها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف والتي تحدث فيها عن أحداث ليلة الإسراء والمعراج وأهميتها والدروس المستفادة من معجزة الرسول عليه السلام في ليلة الإسراء والمعراج واصفا إياها بأنها ليلة ادخل الله فيها السرور على نبيه المصطفى محمد، وهي تكريما وتشريفا وتثبيتا للرسول الكريم، وفي ختام كلمته، دعا وكيل وزارة الأوقاف المولى عز وجل، أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر وأهلها، وأن يديم علينا الأمن والأمان، واختتمت الاحتفالية بتقديم ابتهالات دينية ومدائح نبوية من الشيخ محمد جاد.

ووجه المحافظ، التهنئة لأهالي الغربية بهذه المناسبة العطرة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة، قيادة وشعبا من كل مكروه وسوء، وأن يديم الفرح والسرور على الجميع.

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