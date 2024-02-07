الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 210 طن قمامة بكفر الزيات وزراعة 150 شجرة زينة ومثمر

رفع قمامة
رفع قمامة

أعلن المحاسب عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، أنه تم رفع نحو  210 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة، واستهدفت الحملة الموسعة، رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة في الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وذلك بمتابعة علاء بهنسي وتامر شوارة والدكتورة إيناس عبد المطلب نواب رئيس المدينة، وتحت إشرافه.

وأشار رئيس مدينة كفر الزيات، إلى أن هذه الحملة تعكس اهتمام الوحدة المحلية بقضايا البيئة وصحة المجتمع، وأنها ستستمر في المستقبل للحفاظ على نظافة المركز والمدينة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وشدد على ضرورة التعاون الفعال بين الوحدة المحلية والمواطنين للحفاظ على المظهر العام للمدينة والحفاظ على الصحة العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، جهود التصدي لمشكلة تراكم النفايات وتحسين البيئة المحيطة، وتعكس هذه الجهود التزام الوحدات المحلية والمحافظة بتحقيق النظافة العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

واستمرت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، تحت قيادة المحاسب عادل، في سعيها لتنفيذ مبادرة الرئيس لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك بزراعة عدد من أشجار الزينة والأشحار المثمرة في القرى التابعة للمركز بالإضافة إلى المدينة.

وزرعت رئاسة المركز والمدينة 150 شجرة مثمرة وزينة في عدد من القرى بالإضافة إلى المدينة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من  مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتهدف إلى زيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة ومكافحة التغيرات المناخية التي تواجه البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الشاملة للحكومة المصرية في مكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة الطبيعية، وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بالمسئولية الاجتماعية والبيئية وتحقيق التنمية المستدامة في كل محافظات مصر، عن طريق مكافحة التغير المناخي وتجميل المناطق الحضرية والريفية في مصر. 

قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة مستوى المركز والمدينة رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة رئيس مدينة كفر الزيات تحسين جودة الحياة للمواطنين رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع إزالة 62 حالة تعد ضمن حملات الموجة 22

تحرير 93 مخالفة ضمن حملات مباحث تموين الغربية لضبط الأسواق

إيقاف 14 حالة تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي الزراعية بالمحلة الكبرى

رفع 215 طنًا من القمامة والتراكمات والأتربة فى كفرالزيات

ضبط صاحب مخبز استولى على 1.5 طن دقيق مدعم بالمحلة الكبرى

حملة تموينية مكبرة على المخابز فى زفتى بالغربية

محافظ الغربية: مشروعات القطاع الطبى ركيزة رئيسية لبناء الجمهورية الجديدة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية

12 مجزرة دموية فى اليوم 124 من العدوان الإسرائيلى على غزة