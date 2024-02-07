رفع 210 طن قمامة بكفر الزيات وزراعة 150 شجرة زينة ومثمر

أعلن المحاسب عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، أنه تم رفع نحو 210 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة، واستهدفت الحملة الموسعة، رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة في الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وذلك بمتابعة علاء بهنسي وتامر شوارة والدكتورة إيناس عبد المطلب نواب رئيس المدينة، وتحت إشرافه.

وأشار رئيس مدينة كفر الزيات، إلى أن هذه الحملة تعكس اهتمام الوحدة المحلية بقضايا البيئة وصحة المجتمع، وأنها ستستمر في المستقبل للحفاظ على نظافة المركز والمدينة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وشدد على ضرورة التعاون الفعال بين الوحدة المحلية والمواطنين للحفاظ على المظهر العام للمدينة والحفاظ على الصحة العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، جهود التصدي لمشكلة تراكم النفايات وتحسين البيئة المحيطة، وتعكس هذه الجهود التزام الوحدات المحلية والمحافظة بتحقيق النظافة العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

واستمرت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، تحت قيادة المحاسب عادل، في سعيها لتنفيذ مبادرة الرئيس لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك بزراعة عدد من أشجار الزينة والأشحار المثمرة في القرى التابعة للمركز بالإضافة إلى المدينة.

وزرعت رئاسة المركز والمدينة 150 شجرة مثمرة وزينة في عدد من القرى بالإضافة إلى المدينة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتهدف إلى زيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة ومكافحة التغيرات المناخية التي تواجه البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الشاملة للحكومة المصرية في مكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة الطبيعية، وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بالمسئولية الاجتماعية والبيئية وتحقيق التنمية المستدامة في كل محافظات مصر، عن طريق مكافحة التغير المناخي وتجميل المناطق الحضرية والريفية في مصر.