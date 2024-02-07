الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالغربية للعام الدراسي 2023-2024 غدا

تعليم الغربية
تعليم الغربية

قال المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن فترة التظلمات للشهادة الإعدادية للنصف الأول من العام الدراسي 2023-2024 ستبدأ يوم غد الخميس، الموافق الثامن من فبراير الحالي، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتوفير فرصة للطلاب وأولياء الأمور والعاملين في التعليم لتقديم التظلمات ومعالجة أي مشكلات قد تكون نشأت خلال عملية التقييم.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم توزيع استمارات التظلمات على المقار العشرة الموجودة في كل إدارة تعليمية بالمحافظة، بهدف تيسير عملية تقديم الشكاوى وتحقيق سرعة الإنجاز، مع الحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين ومنع التزاحم. 

أماكن مقار تلقي التظلمات بالغربية

وتشمل هذه المقار إدارة شرق طنطا بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، وإدارة غرب طنطا بمدرسة طنطا الحديثة بنات، وإدارة شرق المحلة بمدرسة السيدة زينب الإعدادية، وإدارة غرب المحلة بمدرسة أبو عبيدة بن الجراح التجارية "مقر شئون الطلبة"، وإدارة بسيون بمسرح الإدارة التعليمية، وإدارة قطور بديوان الإدارة، وإدارة السنطة بمدرسة السنطة الإعدادية بنات، وإدارة زفتى بمدرسة الشهيد أبو الخير ع بنين، وإدارة سمنود بمدرسة القاضي بكار الابتدائية، وإدارة كفر الزيات بمدرسة كفر الزيات الابتدائية.

وأوضح حسن، أن فترة التظلمات ستمتد لمدة خمسة عشر يومًا، باستثناء أيام الجمع والعطلات الرسمية، بهدف منح الطلاب وأولياء الأمور الفرصة الكافية لتقديم التظلمات، ستبدأ عملية استقبال التظلمات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الواحدة ظهرًا، ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتسهيل العملية وتحقيق أعلى مستويات الرضا والعدالة التعليمية، وفي نهاية الفترة المحددة للتظلمات، ستقوم اللجان المختصة بمراجعة جميع التظلمات ودراستها بعناية، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على الحقائق المقدمة، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لتطوير وتحسين جودة التعليم وتلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور.

ومن الجدير بالذكر أنه اعتمدت نتائج شهادة الإعدادية للنصف الأول من العام الدراسي 2023-2024 من قبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وقد بلغ عدد المتقدمين للامتحانات الإعدادية العامة 85،787 طالبًا وطالبة، وتبلغ نسبة النجاح للطلاب الحاصلين على 50% فأكثر 89.63%، وتعد هذه النسبة إشارة إيجابية لمستوى التعليم بالمحافظة وتفوق الطلاب في الاختبارات.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه التظلمات لشهادة الإعدادية نتائج شهادة الإعدادية توفير فرصة للطلاب وأولياء الأمور توزيع استمارات التظلمات على المقار العشرة مقار تلقي التظلمات بالغربية فترة التظلمات ستمتد لمدة خمسة عشر يوم ا سعي الوزارة لتسهيل العملية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع إزالة 62 حالة تعد ضمن حملات الموجة 22

تحرير 93 مخالفة ضمن حملات مباحث تموين الغربية لضبط الأسواق

إيقاف 14 حالة تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي الزراعية بالمحلة الكبرى

رفع 215 طنًا من القمامة والتراكمات والأتربة فى كفرالزيات

ضبط صاحب مخبز استولى على 1.5 طن دقيق مدعم بالمحلة الكبرى

حملة تموينية مكبرة على المخابز فى زفتى بالغربية

محافظ الغربية: مشروعات القطاع الطبى ركيزة رئيسية لبناء الجمهورية الجديدة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

12 مجزرة دموية فى اليوم 124 من العدوان الإسرائيلى على غزة

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار