بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالغربية للعام الدراسي 2023-2024 غدا

قال المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن فترة التظلمات للشهادة الإعدادية للنصف الأول من العام الدراسي 2023-2024 ستبدأ يوم غد الخميس، الموافق الثامن من فبراير الحالي، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتوفير فرصة للطلاب وأولياء الأمور والعاملين في التعليم لتقديم التظلمات ومعالجة أي مشكلات قد تكون نشأت خلال عملية التقييم.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم توزيع استمارات التظلمات على المقار العشرة الموجودة في كل إدارة تعليمية بالمحافظة، بهدف تيسير عملية تقديم الشكاوى وتحقيق سرعة الإنجاز، مع الحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين ومنع التزاحم.

أماكن مقار تلقي التظلمات بالغربية

وتشمل هذه المقار إدارة شرق طنطا بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، وإدارة غرب طنطا بمدرسة طنطا الحديثة بنات، وإدارة شرق المحلة بمدرسة السيدة زينب الإعدادية، وإدارة غرب المحلة بمدرسة أبو عبيدة بن الجراح التجارية "مقر شئون الطلبة"، وإدارة بسيون بمسرح الإدارة التعليمية، وإدارة قطور بديوان الإدارة، وإدارة السنطة بمدرسة السنطة الإعدادية بنات، وإدارة زفتى بمدرسة الشهيد أبو الخير ع بنين، وإدارة سمنود بمدرسة القاضي بكار الابتدائية، وإدارة كفر الزيات بمدرسة كفر الزيات الابتدائية.

وأوضح حسن، أن فترة التظلمات ستمتد لمدة خمسة عشر يومًا، باستثناء أيام الجمع والعطلات الرسمية، بهدف منح الطلاب وأولياء الأمور الفرصة الكافية لتقديم التظلمات، ستبدأ عملية استقبال التظلمات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الواحدة ظهرًا، ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتسهيل العملية وتحقيق أعلى مستويات الرضا والعدالة التعليمية، وفي نهاية الفترة المحددة للتظلمات، ستقوم اللجان المختصة بمراجعة جميع التظلمات ودراستها بعناية، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على الحقائق المقدمة، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لتطوير وتحسين جودة التعليم وتلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور.

ومن الجدير بالذكر أنه اعتمدت نتائج شهادة الإعدادية للنصف الأول من العام الدراسي 2023-2024 من قبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وقد بلغ عدد المتقدمين للامتحانات الإعدادية العامة 85،787 طالبًا وطالبة، وتبلغ نسبة النجاح للطلاب الحاصلين على 50% فأكثر 89.63%، وتعد هذه النسبة إشارة إيجابية لمستوى التعليم بالمحافظة وتفوق الطلاب في الاختبارات.