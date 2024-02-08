الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إيقاف 8 حالات تعدٍ وبناء على الأراضي الزراعية بزفتى في الغربية

ازالات
ازالات

قال المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مجلس مدينة زفتي بمحافظة الغربية، أن مجلس المدينة، تمكن من إيقاف 8 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز، ذلك تنفيذًا لعمليات الإزالة التي تمت داخل مركز ومدينة زفتي، ضمن حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة والتي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا تزامنًا من تنفيذ الموجة الـ 22 التي تشنها المحافظة للحفاظ على أراضي الدولة وتنظيم البناء، وذلك في سياق إلتزام المجلس بتنفيذ القانون وتطبيقه، تم تحويل أصحاب المخالفات للنيابة لمتابعة القضايا القانونية المتعلقة بها، ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على أراضي الدولة والتصدي للتعديات والمخالفات البنائية، وتعزيز الانضباط العمراني والتنمية المستدامة في امركز وتنفيذًا لتعليمات المحافظ طارق رحمي.

محافظ الغربية يواصل متابعته لحملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

وعلي الصعيد ذاته، واصل  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته لحملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، والتي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى المحافظ، اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر لمتابعة أعمال تنفيذ 26 حالة تعدٍ ضمن حملات الموجة 22 والتي تمكنت من إزالة 4 حالات بناء مخالف على مساحة 161م٢ و6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 3259م٢، كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 5 حالات متغيرات مكانية وحالة مخالفة للبناء و10 قرارات إدارية.

وشدد خلال الاجتماع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، من خلال البث المباشرعلى أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بنطاق المحافظة حلال تنفيذ الموجة 22، وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن.

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