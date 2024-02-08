الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير مخالفات وتحصيل غرامات خلال حملة مرورية بالغربية

حملة مرورية
حملة مرورية

تمكنت الإدارة العامة  لمرور الغربية، من ضبط مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة، استهدفت الحملة تحقيق الانضباط المروري وتوعية قائدي التوكتوك والدراجات البخارية بأهمية الالتزام بالقوانين، في إطار جهود الشرطة لتعزيز السلامة المرورية وتقليل حوادث الطرق.

وتأتي هذه الحملة في سياق توجيهات مدير أمن الغربية، اللواء خالد عبد السلام، بضرورة استمرار وتكثيف الحملات المرورية بهدف تحقيق الانضباط المروري وتطبيق القوانين على قائدي السيارات وأصحاب مركبات التوكتوك، تهدف هذه الجهود إلى ضمان سلامة المرور والحد من حوادث الطرق التي قد تحدث نتيجة للمخالفات وسوء الأداء لقائدي تلك المركبات.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط  225 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص، وذلك خلال حملات شنها ضباط وأفراد الإدارة العامة لمرور الغربية بالتعاون مع مباحث مرور الغربية علي مدار الساعة.

كما أسفرت الحملة، التي قادها العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، بالتعاون مع وجدات المرور في مراكز المحافظة، على الطرق الرئيسية والفرعية بمحافظة الغربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 51 ألفا و65 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

وتهدف هذه الجهود إلى تحسين السلامة المرورية وتقليل حوادث الطرق التي يمكن أن تحدث بسبب تجاوزات ومخالفات قائدي تلك المركبات، المرور الآمن يعد أمرًا حاسمًا لضمان سلامة المجتمع وراحة المواطنين أثناء استخدام الطرق، وذلك في إطار تحقيق الانضباط المروري داخل محافظة الغربية.

مصادرة المركبات والدراجات الإدارة العامة لمرور الغربية الانضباط المروري تعزيز السلامة المرورية تطبيق القوانين على قائدي السيارات الحد من حوادث الطرق

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