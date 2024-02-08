الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يُشدد على حملات النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين

رفع مخلفات
رفع مخلفات

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في جميع مراكز المحافظة الثمانية، وتأتي هذه الجهود في إطار التزام المحافظة بتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، حيث يعد الحفاظ على النظافة وتجنب تراكم الرمال ومخلفات المباني عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة الحياة والحفاظ على صحة الأفراد.

وأوضح المحافظ، أنه تم رفع 3205 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفت إلى أن حملات النظافة تشمل جميع المراكز في المحافظة، مشددًا علي رفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني، وذلك بهدف توفير بيئة صحية وجميلة للمواطنين، وأنه سيتم تكثيف الجهود في هذه المناطق للتخلص من التراكمات وتنظيف الشوارع والميادين.

وأضاف أنه يتم توفير المعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ حملات النظافة بشكل فعال، وسيتم تشكيل فرق عمل متخصصة لتنفيذ المهام المطلوبة، كما يتم تفعيل التعاون مع الجهات المعنية مثل الوحدات المحلية والقروية بالمراكز والحملات الميكانيكية، لضمان تنفيذ الحملات بشكل منسق وفعال.

ولفت إلى أن هذه الجهود لن تقتصر على فترة زمنية محددة، بل ستكون مستمرة على مدار العام، حيث سيتم إعادة تقييم الحالة البيئية في المراكز بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظافة والبيئة السليمة.

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