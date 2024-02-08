ضبط صاحب مخبز بالغربية استولى على طن دقيق مدعم لبيعه بالسوق السوداء

تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز في مركز قطور بتهمة الاستيلاء على 20 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم، وزن الجوال 50 كيلو جرام، والتصرف فيها عن طريق بيعها في السوق السوداء دون حق.

وفقًا لتقرير تلقاه المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين في الغربية، تمكنت حملة تفتيشية من مفتشي الرقابة التموينية في مركز قطور من ضبط صاحب المخبز بعد إجراء جرد دقيق لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، تبيّن أنه قد استولى على 20 جوالًا من الدقيق المدعم المخصص له والمخصص لتوزيعه على المواطنين بأسعار مدعومة.

وبدلًا من ذلك، قام صاحب المخبز بتصرف غير قانوني وبيع الدقيق والذي بلغ إجماليه واحد طن، في السوق السوداء بأرباح غير مشروعة، وفور اكتشاف هذا السلوك غير القانوني، تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مكافحة التجاوزات وحماية حقوق المواطنين في الحصول على المواد الأساسية

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مديرية التموين في الغربية لمكافحة التجاوزات وحماية حقوق المواطنين في الحصول على المواد الأساسية بأسعار مدعومة، وتؤكد الواقعة أهمية تكثيف الرقابة وتشديد العقوبات على المخالفين الذين يسعون إلى الاستفادة المالية غير المشروعة على حساب حقوق المواطنين.

وأضاف "أبوهاشم"، وتدعو مديرية التموين في الغربية، جميع المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي حالات احتكار أو استيلاء على المواد الغذائية المدعومة أو أي تجاوزات أخرى تتعلق بالتموين، وتعمل المديرية بجدية على متابعة مثل هذه القضايا وتطبيق العقوبات اللازمة لمن يخالف القوانين ويستغل مكانته للتربح بطرق غير قانونية.

وأكد استمرار المديرية في مواصلة جهودها في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في قطاع التموين لضمان توفير العدالة والمساواة في توزيع المواد الأساسية، مع تعزيز الرقابة وتشديد العقوبات على المتجاوزين، لضمان حماية حقوق المواطنين ومكافحة الفساد.