الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة بـ 15400 جنيه والصويا بـ 23000.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

أعلاف
أعلاف

شهدت أعار الأعلاف من الذرة وفول الصويا، اليوم الثلاثاء، استقرارا في الاسواق يث بلغ سعر طن الذرة ” أرجنتينى “: 17500 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة “برازيلى”: 17500 جنيه، بينما بلغ سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 16500 جنيه، في حين بلغ سعر طن الذرة “تركى”: 15400 جنيه.

أسعار الذرة 

وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2800 جنيه، بينما سجل سعر أردب الذرة الشامية: 2820 جنيه، وسجل سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنتينى” 17300جنيه، بينما سجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 43000 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا محلى 44%: 43000 جنيه، فيما سجل سعر طن كسب صويا 46% محلى: 40500 جنيه، كما سجل سعر طن كسب صويا مستورد:40200 جنيه.

أسعار الصويا

وبلغ سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 38600 جنيه ارضه، فيما بلغ صويا فول فات ”  محلى ”: 37800جنيه ” ارضه ”، بينما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 23000 جنيه ” ارضه ”، وبلغ صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 29000 جنيه ” ارضه ”، كما بلغ كسب عباد +36%:24000 جنيه، وبلغ جيلوتين ” مستورد ”: 46000 جنيه، فيما بلغ سعر طن رده بران محلى: 13700جنيه، وبلغ جيلوتين ” محلى”: 47000 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة:11150 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو وسجل سعر حمل تبن القمح   650  جنيه

أعلاف الدواجن

وسجل طن اعلاف بادى 25500 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25200 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 24900 جنيه للطن،كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 24400 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 23000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 22500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 21300 جنيه للطن، وسجل سعر طن علف بياض 14%بـ 20800 جنيه.

الذرة بــ الشرطة الصينية جنيه والصويا 23000جنيه أسعار الأعلاف الاسواق

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