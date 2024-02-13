أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2024 في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا ملحوظا في أسعار الدواجن اليوم حيث ارتفعت السعار 3 جنيها في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، حيث سجلت اليوم 96 جنيها لليكلو للمستهلك داخل بورصة الدواجن، مقارنة بأسعار أمس التي سجلت 93 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 13-2-2024

وتمثل أسعار الدواجن اهتمامًا للقارئ المصري بشكل يومي على "جوجل"، وإليكم تقريرًا عن أسعار الدواجن، وفقًا لآخر تطورات بورصة الدواجن حيث جاءت الأسعار كالآتي:

أسعار الدواجن اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم مقارنة بأسعار أمس الاثنين، حيث سجلت اليوم 96 جنيها لليكلو للمستهلك داخل بورصة الدواجن، مقارنة بأسعار أمس التي سجلت 93 جنيها للكيلو.

بلغ سعر كيلو البانية والذي يعتبر الأكثر شعبية في مجزاءت الدواجن في البحث ارتفاع ملحوظ اليوم ليسجل 180 إلي 185 بحسب المنطقة.

أسعار كيلو البانية اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024

بينما تراجعت اسعار الفراخ الساسو لتسجل 106 جنيه للكيلو اليوم داخل بورصة الدواجن، مقارنة بأسعار أمس والتي سجلت 111 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن، وسجلت أسعار لحم الفراخ البلدي يسجل 125 جنيه للكيلو.

أسعار كيلو الكبد والقوانص اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024

بلع سعر كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 105 و110 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار كيلو الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 95 و105 جنيها للكيلو، كما استقرت أسعار الأجنحة ليتتراوح سعرها ما بين 50و65 جنيها.

أسعار البيض اليوم الإثنين 12-2-2024

سعر البيض الأحمر اليوم يتراوح بين 149 و151جنيهًا للكرتونة الواحدة في بورصة الدواجن، وسيصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 155 و160 جنيهًا، وأسعار البيض الأبيض تتراوح ما بين 148 و149 جنيهًا للكرتونة الواحدة في بورصة الدواجن، وتصل للمستهلك بمبلغ يتراوح ما بين 153 و158 جنيهًا.