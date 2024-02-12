قائمة أسعار الفراخ والبط والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 12-2-2024 في بورصة الدواجن

يحرص محبي الدواجن عن معرفة أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 12-2-2024 في بورصة الدواجن عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك نتيجة إلى ارتفاع سعر الأعلاف بالأسواق، حيث أن 85% من الأعلاف مستوردة من الخارج، ولكن من المتوقع أن يستمر التراجع في أسعار الدواجن والبيض في الأسواق مع تراجع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، نتيجة تراجع سعر صرف الدولار.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 12-2-2024

لحم الفراخ البيضاء يسجل 93 جنيه للكيلو.

لحم الفراخ الساسو يسجل 111 جنيه للكيلو.

لحم الفراخ البلدي يسجل 125 جنيه للكيلو.

لحم أمهات أبيض يسجل 75 جنيه للكيلو.

أبيض بياض أرضي يسجل 62 جنيه للكيلو.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم الإثنين 12-2-2024

بلع سعر كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و105 جنيها للكيلو.

بينما سجلت أسعار كيلو الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و100 جنيها للكيلو.

كما استقرت أسعار الأجنحة ليتتراوح سعرها ما بين 45 و60جنيها.

أسعار البط بالمزرعة اليوم الإثنين 12-2-2024

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 60 إلى 65 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 65 إلى 75 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 12-2-2024

كتكوت أبيض شركات عمر يوم يتراوح سعرة مابين 31 جنيه و37 جنيه

كتكوت أبيض قطعان عمر يوم يتراوح سعرة مابين 28 جنيه 28.25 جنيه

كتكوت ساسو عمر يوم يتراوح سعرة مابين 10.5 جنيه و11.5 جنيه

كتكوت ساسو بيورعمر يوم يتراوح سعرة مابين 11.5 جنيه و12.5 جنيه

كتكوت بلدي حرعمر يوم يتراوح سعرة مابين 4.5 جنيه و5.5 جنيه

كتكوت هجين عمر يوم يتراوح سعرة مابين 6.5 جنيه و 7.5 جنيه

كتكوت جيل ثاني عمر يوم يتراوح سعرة مابين 8 جنيه و9 جنيه

كتكوت روزي بيور عمر يوم يتراوح سعرة مابين 10.5 جنيه و11.5 جنيه

أسعار البيض اليوم الإثنين 12-2-2024

سعر البيض الأحمر اليوم الإثنين يتراوح بين 148 و149 جنيهًا للكرتونة الواحدة في بورصة الدواجن، وسيصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 155 و160 جنيهًا، وأسعار البيض الأبيض تتراوح ما بين 146 و147 جنيهًا للكرتونة الواحدة في بورصة الدواجن، وتصل للمستهلك بمبلغ يتراوح ما بين 153 و158 جنيهًا.