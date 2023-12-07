استقرار أسعار الدواجن اليوم الخميس 7 ديسمبر في المزرعة

بحث الكثير من المواطنين على مدار الساعات القليلة الماضية عن أسعار الدواجن اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، وخاصة مع التراجع الذي تشهده في الأسواق، والدواجن من السلع التي تعتمد على العرض والطلب، حيث أنها سلعة حية لا تقبل التخزين.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 7 ديسمبر في المزرعة

وتقدم الدستور لمتابعهيا في نشرتها اليومية أسعار الدواجن، والتي جاءت كالتالي وفقا لأخر تحديث في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس في المزراعة

لحم الفراخ البيضاء: سجل سعر لحم الفراخ البيضاء في المزرعة 63 جنيها للكيلو، ويصل إلى المستهلك داخل الأسواق بسعر 73 جنيها للكيلو.

لحم الفراخ الساسو: سعر المزرعة: يتراوح بين 73 جنيها و75 جنيها للكيلو مع مراعاة إضافة ما بين 8 إلى 10 جنيهات في الكيلو كهامش ربح.

لحم الفراخ البلدي: سعر المزرعة 110 جنيهات للكيلو.

لحم أمهات أبيض: سعر المزرعة 57 جنيها للكيلو.

لحم أبيض بياض أرضي: سعر المزرعة 55 جنيها للكيلو.

لحم أبيض بياض سلك: سعر المزرعة 52 جنيها للكيلو.

لحم أحمر بياض أرضي: سعر المزرعة 72 جنيها للكيلو.

لحم أحمر بياض سلك: سعر المزرعة 69 جنيها للكيلو.

أسعار الكبدة والأوراك اليوم في الأسواق

وبلغ سعر كيلو البانية اليوم الخميس الأسواق سعر مابين 150 إلي 180 جنيهًا للكيلو الواحد.

بينما سجل سعر كيلو أوراك بـ80 جنيهًا اليوم في الأسواق الشعبية اليوم الخميس.

كما بلغ كيلو الدبابيس عند 108 جنيهات في المحلات التجارية في مستهل تعاملات اليوم الخميس.

أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيها اليوم الخميس.

وبلغ سعر كيلو كبدة الدواجن اليوم في الأسواق الشعبية سعر 100 جنيه اليوم الخميس .

وقد سجل سعر كيلو الأجنحة بـ 48 جنيهًا الأربعاء في الأسواق التجارية ابحسب المنطقة.

تظهر التغيرات والتباينات في أسعار لحوم الفراخ المختلفة في السوق المصرية، وتعتمد هذه الأسعار على عدة عوامل مثل نوع الدواجن ومصدرها والطلب والعرض، يجب على المستهلكين مراعاة هذه الأسعار عند اتخاذ قرارات شراء والبحث عن أفضل العروض والجودة المناسبة.