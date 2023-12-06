أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 6-12-2023

تتساءل شريحة كبيرة من الأسر المصرية عن أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 6-12-2023 والاي استقرت عند 61 و 62 جنيها للكيلو في المزرعة، وذلك وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، في تصريحات تلفزيونية، أما السعر الحلي للدواجن البلدي فتراوحت بين 90 و95 جنيها وبلغ سعر الدواجن الساسو 90 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 6-12-2023



وجاءت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 6-12-2023 بسعر كيلو الدجاج الأبيض 61 جنيهًا، حيث تهتم الدولة بدعم قطاع الثروة الداجنة وتقديم فرص استثمارية جديدة لتطوير صناعة الدواجن، وبلغ سعر الدواجن الساسو في بورصة الدواجن العامة 74 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعار الأمهات البيضاء 58 جنيهًا في المزرعة.

سعر كيلو الفراخ في بورصة محمد عادل الأربعاء 6-12-2023

سجلت بورصة محمد عادل للدواجن انخفاضًا عامًا في أسعار كيلو الفراخ بقيمة 61 جنيهًا، وأعلن رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة تقوم بتكثيف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين لضمان الرقابة المحكمة على الأسواق وسجلت أسعار الساسو في بورصة الدواجن قيمة 75 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الكتكوت الأبيض 26 جنيهًا.

سعر الفراخ في بورصة منير السقا الأربعاء 6-12-2023

بينما تراجعت أسعار تداول الدواجن في بورصة اليوم، حيث بلغ سعر الدجاج البيضاء 61 جنيهًا وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج المحلي يصل إلى حوالي 4 ملايين دجاجة يوميًا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويًا، حسبما صرح عبد العزيز السيد.

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت، فقد استقر سعر الكتكوت الأبيض بين 25 و26 جنيهًا، وتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 16 و 17 جنيهًا وسجل سعر كيلو الأمهات البيضاء 58 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأربعاء 6-12-2023

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 135 جنيها للمستهلك، بينما جاء سعر كرتونة البيض اليوم للجملة حول 115 جنيها للطبق الأبيض و118 جنيها للطبق الأحمر.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم عند 130 جنيها، بينما جاء سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك عند 125 جنيها

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