أسعار الفراخ وأعلاف الدواجن اليوم الأحد 11 فبراير 2024

مع اقتراب موعد بداية شهر رمضان الكريم المبارك يزداد البحث عن أسعار الدواجن اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 خاصة ارتفاع أسعار علف الدواجن في الأسواق المصرية خاصة بعد ارتفاع أسعار العديد من السلع ورغبة ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية حتى يوفرن الوقت والجهد لرغبتهن للتفرغ للعبادة وطاعة الله في الشهر الكريم.

أسعار علف الدواجن اليوم الأحد 11 فبراير 2024

وجاءت قائمة أسعار علف الدواجن اليوم الأحد 11 فبراير 2024 في الأسواق المصرية وتختلف حسب جودتها والتي يجب تغذية الطيور بها لحمايتها من الأمراض المعدية وحتى تساعدها على النمو الصحي والصحيح دون أى أمراض وايضا حتى تحفظ قيمتها الغذائية كما يلي:-

بلغ سعر أعلاف البادي بنسبة بروتين 23% نحو 21 ألف و900 جنيه.

بلغ سعر أعلاف نامي بنسبة بروتين 21% نحو 21 ألف و800 جنيه.

بلغ سعر أعلاف ناهي بنسبة بروتين 19% نحو 21 ألف 700 جنيه.

بلغ سعر أعلاف بادي نامي بنسبة بروتين 23% نحو 21 ألف و200 جنيه.

أسعار الذرة والفول الصويا في الأسواق اليوم الأحد 11 فبراير 2024

جاءت أسعار الذرة والفول الصويا في الأسواق المصرية كما يلي:-

سجل سعر طن ذرة أرجنتيني نحو 16500 ألف جنيه.

سجل سعر طن ذرة البرازيلي نحو 16500 ألف جنيه.

سجل سعر طن ذرة الأوكراني نحو 15500 ألف جنيه.

سجل سعر طن ذرة التركي نحو 15600 ألف جنيه.

سجل سعر طن صويا 46 % نحو 39 ألف جنيه.

سجل سعر طن صويا 44 % نحو 38 ألف جنيه.

وسجل سعر طن الذرة الكورن فلاك نحو 19600 جنيه.

وسجل سعر طن الجلوتوفيد نحو 16000 جنيه.

وسجل سعر طن الردة نحو 15000 جنيه.

وسجل سعر طن الجيلوتين المحلي بروتين 60 % سجل نحو 47000 جنيه.

أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الأحد 11 فبراير 2024

وقد سجلت أسعار الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 89 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 95 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

وايضا سجلت أسعار الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 111 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 122 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

وايضا سجلت أسعار الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 132 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 142 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

