الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار الفراخ وأعلاف الدواجن اليوم الأحد 11 فبراير 2024

الدواجن
الدواجن

مع اقتراب موعد بداية شهر رمضان الكريم المبارك يزداد البحث عن أسعار الدواجن اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 خاصة ارتفاع أسعار علف الدواجن في الأسواق المصرية خاصة بعد ارتفاع أسعار العديد من السلع ورغبة ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية حتى يوفرن الوقت والجهد لرغبتهن للتفرغ للعبادة وطاعة الله في الشهر الكريم.

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سلامة الغذاء: التفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع اللحوم والملفات الغذائية

أسعار علف الدواجن اليوم الأحد 11 فبراير 2024

وجاءت قائمة أسعار علف الدواجن اليوم الأحد 11 فبراير 2024 في الأسواق المصرية وتختلف حسب جودتها والتي يجب تغذية الطيور بها لحمايتها من الأمراض المعدية وحتى تساعدها على النمو الصحي والصحيح دون أى أمراض وايضا حتى تحفظ قيمتها الغذائية كما يلي:-

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ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 11 نوفمبر 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بلغ سعر أعلاف البادي بنسبة بروتين 23% نحو 21 ألف و900 جنيه.
بلغ سعر أعلاف نامي بنسبة بروتين 21% نحو 21 ألف و800 جنيه.
بلغ سعر أعلاف ناهي بنسبة بروتين 19% نحو 21 ألف 700 جنيه.
بلغ سعر أعلاف بادي نامي بنسبة بروتين 23% نحو 21 ألف و200 جنيه.

أسعار الذرة والفول الصويا في الأسواق  اليوم الأحد 11 فبراير 2024

جاءت أسعار الذرة والفول الصويا في الأسواق المصرية كما يلي:-

سجل سعر طن ذرة أرجنتيني نحو 16500 ألف جنيه.
سجل سعر طن ذرة البرازيلي نحو 16500 ألف جنيه.
سجل سعر طن ذرة الأوكراني نحو 15500 ألف جنيه.
سجل سعر طن ذرة التركي نحو 15600 ألف جنيه.
سجل سعر طن صويا 46 % نحو 39 ألف جنيه.
سجل سعر طن صويا 44 % نحو 38 ألف جنيه.

وسجل سعر  طن الذرة الكورن فلاك نحو 19600 جنيه.

وسجل سعر طن الجلوتوفيد نحو 16000 جنيه.
وسجل سعر طن الردة نحو 15000 جنيه.
وسجل سعر طن الجيلوتين المحلي بروتين 60 % سجل نحو 47000 جنيه.

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رئيس شعبة الدواجن يتحدث عن حلول أزمة سوق الفراخ.. ويعلن الأسعار الرسمية

أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الأحد 11 فبراير 2024

وقد سجلت أسعار الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 89 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 95 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

وايضا سجلت أسعار الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 111 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 122 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

وايضا سجلت أسعار الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 132 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 142 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.
 

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سلامة الغذاء: التفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع اللحوم والملفات الغذائية

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 11 نوفمبر 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

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