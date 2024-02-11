سلامة الغذاء: التفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع اللحوم والملفات الغذائية

أعلنت هيئة سلام الغذاء عن أن الإدارة العامة للمجازر نفذت 10 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 64 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 19 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وقال تقرير سلامة الغذاء اليوم إن إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء خلال الأسبوع الماضي نفذ 6 مأموريات رقابية على مصانع المواد الملامسة للغذاء في محافظات الشرقية، الغربية والمنوفية، وحملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات.

شن 45 حملة تفتيشية موسعة على 350 منشأة غذائية

وأضاف التقرير أنه قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 45 حملة تفتيشية موسعة على 350 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 أطنان مخللات منتهية الصلاحية، 550 كجم زبيب مغشوش ومدون عليه تاريخا انتاج أحدهما منتهي الصلاحية، 200 كجم منتجات غذائية مختلفة منتهية الصلاحية (شوكولاتة، شاي، قهوة، منتجات عطارة).

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، فقد تم المرور على 15 منشأة غذائية، وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

كما تم تنفيذ 9 قرارت نيابة، وإعدام 100 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية (معلبات، مقرمشات، مشروبات غازية، مخبوزات، منتجات ألبان.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 114 محضرًا، تنوعت ما بين محاضر ضبط وسحب عينات ونقص اشتراطات صحية لكمية من المواد الغذائية تقدر بـ3 أطنان لحوم، دواجن، منتجات ألبان، وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأوضح التقرير أنه قد شن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام على 35 منشأة غذائية بمراكز المحافظة الروضة، ميت أبوغالب، السرو، رأس البر، دمياط، كفر سعد)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 136 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية زبادي، حلويات، خل، مخلل عصائر، بسكويت، وغيرها من المواد الغذائية المختلفة، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بالتفتيش على عدد 7 مطابخ تابعة لجمعيات أهلية بمركزي إطسا وطامية، للوقوف على جاهزية هذه المطابخ لإعداد وجبات مطهية خلال شهر رمضان المبارك 2024م – 1445هـ، لتقديم هذه الوجبات كدعم للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بالمحافظة، وما زال التنسيق مستمرًا للتفتيش على كل المطابخ المستهدفة.

كما نفذ الفرع حملات تفتيشية على عدد 40 منشأة غذائية بمدينة الفيوم، مركز سنورس، مركز الفيوم ومركز يوسف الصديق، بعضها بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين والتجارة الداخلية ولجنة السياحة بالمحافظة، وقد أسفرت الحملات عن إعدام 132 كجم مواد غذائية بعضها منتهية الصلاحية وبعضها تظهر عليها علامات فساد ظاهري، وتحرير 2 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص و5 محاضر عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.