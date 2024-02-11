سلامة الغذاء: حملات على 633 منشأة غذائية ومراكز تجميع الألبان

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن أن إدارة السلع الاستراتيجية نفذت 4 زيارات تفتيش لمواقع تخزين القمح الصوامع في محافظات الشرقية، المنوفية والدقهلية، وتم تسجيل 1 مضرب أرز بمحافظة دمياط.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 29 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 21 شكوى وجارٍ فحص 8 شكاوى.

وشنّ فريق إدارة الشكاوى حملات على 633 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الشرقية، الغربية، أسوان، الدقهلية، البحيرة، شمال سيناء، الجيزة، الوادي الجديد ومدينتي أكتوبر والعاشر من رمضان، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، قال تقرير الهيئة اليوم إنه قد تم تنفيذ 38 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1635 فرعًا لعدد 47 سلسلة تجارية.

وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد 4 حملات مشتركة على عدد 12 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل 380 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 285 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 223 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي، كما نفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 28 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، البحر الأحمر، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، سوهاج، السويس، الفيوم وقنا، وتم تسجيل 2 مخزن بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، قال التقرير إنه تم القيام بـ4 مأموريات رقابية على مخازن التغذية المدرسية الحالية في محافظات البحيرة، سوهاج، الغربية وقنا. وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الإسماعيلية، كفرالشيخ، الغربية، الدقهلية والشرقية، وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ58 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الفيوم والأقصر، وتم تسجيل 5 مطاعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقال التقرير لقد نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 24 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الدقهلية، أسيوط، الجيزة ومطروح، وتم تسجيل عدد 2 وحدة طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستيفاء 1 وحدة لاشتراطات الهيئة وتم إصدار شهادة مؤقتة لها، وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 276 طلب تظلم واردًا من الموانئ المختلفة، وعدد 3 تظلمات متعلقة بالأغذية الخاصة، وعدد 3 تظلمات لإدارة المصانع، وعدد 2 تظلم لإدارة الصادرات.