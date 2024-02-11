رئيس شعبة الدواجن يتحدث عن حلول أزمة سوق الفراخ.. ويعلن الأسعار الرسمية

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المصري يشهد تذبذبات في أسعار الدواجن وغيرها من السلع، مبررًا ذلك بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية.

وأوضح السيد في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، أن هناك فجوة بين أسعار الدواجن في المزراع والأسواق، نتيجة لتلاعب الوسطاء وعدم وجود رقابة فعالة.

وأشار السيد إلى أن كيلو الفراخ البيضاء يباع بأكثر من 100 جنيه، والفراخ الساسو بـ 105 جنيه، والفراخ البلدي بين 118 و120 جنيه، بينما كرتونة البيض تتراوح بين 155 و160 جنيه.

واقترح السيد أن تستورد الحكومة كميات من الفراخ من الخارج وتوزعها على المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، معتبرًا أن هذا الحل سيخفف من الضغط على السوق المحلي.

وأكد السيد أن الحل الجذري لمشكلة الأسعار هو استقرار سعر الصرف والتعاون مع البنك المركزي، موضحًا أن هذا سينعكس إيجابيًا على كافة السلع والخدمات، وسيحقق انخفاضات تصل إلى 60%، مما يصب في مصلحة المواطن البسيط، الذي يفضل انخفاض الأسعار على زيادة الرواتب.