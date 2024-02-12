أسعار الفراخ البيضاء والبيض والكتاكيت فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 12-2-2024

يحرص عشاق ومحبين الدواجن على معرفة أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 12-2-2024 في بورصة الدواجن عبر جوجل، حيث كشفت بيانات بورصة الدواجن اليوم، عن وجود استقرار في أسعار الفراخ البيضاء عقب التراجع أمس، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد نحو مبلغ 84 جنيهًا في أرض المزرعة، وستصل إلى المستهلك بسعر سيتراوح ما بين 94 و95 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن وتصريحات للدكتور عبدالعزيز السيد، بصفته رئيس شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية، فإن سعر الفراخ البيضاء اليوم بـمبلغ 84 جنيهًا وللمستهلك ما بين 94 و95 جنيهًا، وذلك باختلاف المنطقة السكنية.

وأضاف "السيد" أن تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم نتيجة انخفاض سعر الأعلاف، حيث تراجعت بمبلغ 3 آلاف جنيه للطن، وذلك بالإضافة إلى انخفاض سعر طن الذرة بنحو قيمة 2000 جنيه.

سعر الدواجن البلدي

سجلت أسعار الدواجن البلدي اليوم الإثنين نحو مبلغ 140 جنيهًا تسليم أرض المزرعة لكي تصل إلى المستهلك النهائي بمبلغ 145 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو الدواجن الحمراء والساسو نحو مبلغ 110 و111 جنيهًا.

سعر الدواجن الأمهات في الأسواق

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات اليوم الإثنين في الأسواق، نحو مبلغ 78 جنيهًا، لتصل للمستهلك بقيمة 85 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

سعر البيض الأحمر اليوم الإثنين يتراوح بين 148 و149 جنيهًا للكرتونة الواحدة في بورصة الدواجن، وسيصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 155 و160 جنيهًا، وأسعار البيض الأبيض تتراوح ما بين 146 و147 جنيهًا للكرتونة الواحدة في بورصة الدواجن، وتصل للمستهلك بمبلغ يتراوح ما بين 153 و158 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض الأهالي اليوم الإثنين مبلغ 25 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض الشركات 25 و30 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسو سجّل اليوم الإثنين 20 جنيهًا.

سعر الكتكوت البلدي اليوم الإثنين 10 جنيهات.

سعر الكتكوت الزري اليوم الإثنين 15 جنيهًا.