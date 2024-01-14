الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

السكر بـ27 جنيهًا والشاى بـ11.. تراجع فى أسعار السلع الأساسية بالأسواق

السلع الأساسية
السلع الأساسية

أعلن الموقع الرسمي للأسعار المحلية والعالمية التابع لمجلس الوزراء، عن تراجع في أسعار عدد من  السلع الغذائية خلال الفترة الجارية، ورصد "الدستور" انخفاض الأسعار بالأسواق وحجم الإقبال عليها خلال الفترة الحالية والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار السلع الأساسية

شهد عدد من السلع الأساسية انخفاضًا في الأسعار، حيث تراجع سعر السكر المعبأ بالنسبة للمستهلك، بنحو 7%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 34.87 جنيه، بانخفاض وصل إلى 2.64 جنيه، في حين يباع سكر زمزم في الأسواق بسعر 27 جنيهًا فقط، أيضًا تراجعت أسعار الشاي، بنحو 5.19%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 200 جنيه، بانخفاض 10.97 جنيه، فيما تراجعت أسعار زيت الذرة بأصنافه المتنوعة للتربنحو 3.82%، ليسجل متوسط سعر اللتر نحو 79.78 جنيه، بانخفاض وصل إلى 3.17 جنيه.

تراجع أسعار الدواجن

كما شهدت أسعار الدواجن تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الجارية، سعر كيلو الدواجن البيضاء يبلغ في المزرعة 68 جنيهًا، فيما تصل للمستهلك بسعر 78 جنيهًا، أما سعر كيلو الدجاج البلدي في المزرعة يصل إلى 100 جنيه وتباع للمستهلك بسعر 120 جنيهًا، فيما يتراوح سعر كيلو البانيه ما بين 180 و185 جنيهًا، سعر الكبد والقوانص يتراوح ما بين 90 لـ 95 جنيهًا للكيلو الواحد.

تراجع أسعار الأسماك

أيضًا شهدت أسعار الأسماك تراجعًا خلال الفترة الجارية، حيث إن أسعار الأسماك متفاوتة من منطقة لأخرى، فسعر كيلو السمك البلطي يتراوح ما بين 59 و61 جنيهًا، سعر كيلو فيليه البلطي يتراوح ما بين 40 و190 جنيهًا، سعر قشر البياض يتراوح ما بين 70 و110 جنيهات، سعر المكرونة السويسي يتراوح ما بين 60 و100 جنيه، سعر السبيط والكاليماري يتراوح ما بين 180 و350 جنيهًا، أما  سعر الكابوريا يتراوح ما بين 40 و210 جنيهات.

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