الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هكذا تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع البوستر التشويقى لـ"بابا جه"

بوستر مسلسل بابا
بوستر مسلسل بابا جه

عُرض، منذ أيام، البوستر التشويقي لواحد من مسلسلات رمضان المقبل ٢٠٢٤ ذات الطابع الكوميدي، وهو مسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني ومجموعة من النجوم.

البوستر التشويقي نجح في إثارة تساؤل وإعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه أكرم وهو يحمل طفلة وملامحهما تغلب عليهما الكوميديا والعلاقات المتشابكة في الوقت نفسه.

إذ بدت ردود الأفعال من رواد مواقع التواصل مختلفة على هذا البوستر، فمنهم من تساءل عن اسم الطفلة التي ظهرت مع أكرم، وكان لها نصيب المشاركة معه في البوستر الدعائي الرئيسي مثل حسين محمد.

ومنهم من بدت عليه علامات الإعجاب المبدأية بالمسلسل، قائلًا يبدو أنه سيكون مسلسلًا ممتعًا مثل عبير عبدالباسط.

ومن المتفاعلين كذلك من هم على ثقة بأداء أكرم واختياراته، وبالتالي فهو يثق بمستوى هذا المسلسل كما اعتاد من النجم أكرم حسني مثل ياسر عبده الذي قال "متأكد إنه حايبقى مسلسل حلو قوي".

مسلسل بابا جه الذي من المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024 المقبل تدور أحداثه حول كوميديا اجتماعية مصرية تظهر من خلال هشام، وهو رجل في الأربعينات من عمره ويجسد دوره الفنان أكرم حسني، الذي يمر بمجموعة من المواقف التي تشرح العلاقة بين الآباء والأبناء وكيفية مواجهة العائلة للأزمات. 

ويجسد أكرم فيه دور مدير في أحد الفنادق متزوج من نسرين أمين وتصبح حياتهما مهددة نتيجة بعض الأزمات، ومن خلال هذه الأزمات ويهتم المسلسل بتسليط الضوء علي تربية الأولاد تربية سوية، وذلك في إطار كوميديا هادفة مكونة من 15 حلقة فقط.

بابا جه

المسلسل من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين، أما ضيوف الشرف فمنهم كريم فهمى، محمود البزاوى، وهو من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

وإلى الآن يواصل النجم أكرم حسني تصوير مشاهد مسلسل "بابا جه" على قدم وساق، ولم يستقر صناعه على موعد طرحه، سواء النصف الأول أو الثاني من الشهر الكريم.

مسلسلات رمضان 2024 أكرم حسني البوستر التشويقي الكوميديا مسلسل بابا جه نسرين أمين

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