تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 2024

يستمر تسجيل الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة 2024 والتي بدأت في يناير الماضي من خلال الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتسجيل استمارة الثانوية العامة تمهيدًا للامتحانات التي تبدأ في يونيو المقبل، وتعرض الدتور في التقرير التالي تسجيل الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة 2024.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

فتحت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة 2024 في 14 يناير 2024 ويستمر حتى 22 فبراير 2024، ويستطيع الطلاب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024من خلال الخطوات التالية:

أولأ: قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

ثانيًا: اضغط على "تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني".

ثالثا: سجل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

رابعًا: اقرأ التعليمات بدقة قبل البدء في ملء الاستمارة.

خامسًا: قم بملء جميع البيانات المطلوبة بدقة.

سادسًا: قم بتحميل المستندات المطلوبة.

سابعًا: راجع بياناتك بدقة قبل إرسالها، قم بدفع الرسوم المطلوبة.

ثامنًا: احفظ نسخة من استمارتك الإلكترونية.

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

بدأ تسجيل الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة 2024 والتي تعد شرط أساسي لدخول امتحانات الثانوية العامة التي تبدأ يوم 22 يونيو، وبدأ تسجيل الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة 2024 بداية من 14 يناير 2024 ويستمر حتى 22 فبراير 2024.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة تالتة ثانوي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة تالتة ثانوي، وتضم أصل شهادة ميلاد كمبيوتر، صورة بطاقة الرقم القومي للطالب، 3 صور حديثة للطالب مقاس 4 × 6 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ويكون مدون عليها اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها وتختم بخاتم الشعار، وكذلك استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني مطبوعة من الموقع.