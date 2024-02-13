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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالخطوات والرسوم.. أخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوى 2024

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محرك البحث في مصر في الأيام الأخيرة، إذ يحرص آلاف الطلاب في مختلف المحافظات على ملء استمارة الشهادة الثانوية في المهلة المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما يهتم الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة آخر موعد للتسجيل في استمارة الثالث الثانوي 2024. 

آخر موعد لتسجيل استمارة الثالث الثانوي 2024 

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها مستمرة في فتح باب التسجيل لاستمارة امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2024، والتي بدأت فرص التسجيل فيها منتصف شهر يناير الماضي،  يُتيح ذلك للطلاب التسجيل وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل الوزارة، حيث من المقرر أن ينتهي التسجيل في الـ22 من فبراير الحالي لعام 2024.

طريقة تسجيل استمارة الثالث الثانوي 2024

وفي إطار التسجيل لامتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2024، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطلاب بإمكانهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وسيستمر فتح باب التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024.

مصادر بـ"التعليم": الوزارة تدرس مد فترة تسجيل استمارة الثانوية العامة

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 خطوات تسجيل استمارة الثالث الثانوي 2024

وفي إطار حرص "الدستور" على تقديم كافة الخدمات التعليمية للقراء تقدم في السطور التالية خطوات التسجيل كالتالي:

  • الدخول على الرابط المخصص لتسجيل استمارة امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 من هنـــــــــــــا.
  • اختيار أيقونة تسجيل الدخول.
  • تسجيل البريد الإلكتروني الموحد.
  • إدخال الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.
  • ملء الاستمارة بالبيانات الشخصية للطالب.
  • تقديم المستندات المطلوبة.
  • التحقق من صحة البيانات المدخلة.
  • حفظ الاستمارة وطباعتها لتقديمها في المدرسة.

 رسوم تسجيل استمارة الثالث الثانوي 2024

وفيما يتعلق بقيمة الرسوم لتسجيل استمارة امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2024، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تبلغ 210 جنيهات، حيث تنقسم إلى 200 جنيه كرسوم شراء خامات ومستلزمات للامتحانات، بالإضافة إلى 10 جنيهات كرسوم إضافية للطلاب الذين يقدمون للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثالث الثانوي 2024

  • أما بالنسبة للأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2024، فتشمل:
  • 1- شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.
  • 2- صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.
  • 3- ثلاث صور حديثة للطالب بحجم 6X4، مع وضع اسم الطالب الرباعي على الصورة وخلفها، مع ختمها بخاتم الشعار.
  • 4- إيصال سداد رسوم دخول الامتحان بقيمة 210 جنيهات.
  • 5- إقرار موقع من الطالب وولي أمره بعدم حيازة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة.6- دفع رسوم 20 جنيها نظير استخراج بيان رسوب للطلاب الراسبين.
    اقرأ أيضًا: استمارة الثانوية الأزهرية 2024 والموعد النهائي للتسجيل
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