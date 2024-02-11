الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 بالتفصيل من هنا

تسجيل استمارة الثانوية
تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، من الطلبة والطالبات، بتلك الكلمات البحثيه، على محركات البحث جوجل، تزامنا مع بدء استلام مدارس الثانوية العامة، استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 من الطلاب، وذلك بعد تسجيلها إلكترونيا، على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

 تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

تستعد المدارس لتسليم الاستمارات من الطلاب، ومراجعتها من قبل شئون الطلبة قبل إعادة تسليمها إلى كنترولات الثانوية العامة.

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وتخصص المدارس، لجان لمراجعة، بيانات الطالب بالكامل وخاصة الاسم واللغة الأجنبية الثانية والشعبة وكل البيانات داخل الاستمارة الإلكترونية.

الأوراق المطلوبة في  تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وأكدت الوزارة، أن الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة يتم تسليمها متضمنة مجموعة من الأوراق وهي، 4 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب ، وشهادة ميلاد حديثة، وإيصال المصروفات وصورة منه، وإيصال التابلت وصورة منه، وإيصال الاستمارة (رسوم دخول الامتحان) وصورة منه، وصورة بطاقة ولى الأمر مكتوب عليها رقم تليفون ولى الأمر، وإيصال إعادة قيد لمن تجاوز نسب الغياب المقررة قانونًا، وطابع فئة (10) جنيهات باسم دعم وتنمية المشروعات، وصورة بطاقة الطالب مكتوب عليها رقم تليفون الطالب- هذا البند خاص بالطلاب الراسبين فقط ( حوالة بريدية باسم الادارة العامة للامتحانات ب 20 جنيها وبيان رسوب من الإدارة التعليمية.

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رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية 2024

و أتاحت الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024، ويمكن للطلاب الآن الدخول على الرابط  لمليء الاستمارة: 

ويجب على جميع الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية وحفظ البيانات، وطباعتها بكل مشتملاتها، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير الجارى.

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