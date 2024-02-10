موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024.. الخريطة الزمنية للعام

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، والمعلمين بتلك الكلمات البحثية، تزامنا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، من الفصل الدراسي الحالي 2023/2024.

وبدأت اليوم، انطلاق الفصل الدارسي الثاني، من العام الدراسي الحالي 2023/2024، فى عدد من المحافظات، على أن تنطلق في باقي محافظات الجمهورية، يوم غدا الاحد.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

على أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024 ويستمر الفصل الدراسي الثاني 2024 للمدارس من يوم السبت 10 فبراير 2024، إلى الخميس 6 يونيو 2024، وفقا للخريطة الزمنية، للعام الدراسي الحالي، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة واللغات.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023- 2024

وينشر "الدستور" فى التقرير التالي تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023- 2024:

وفقا للخريطة الزمنية، جاءت عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعًا على النحو التالي:

موعد الفصل الدراسي الأول

بدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024، وبدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

الفصل الدراسي الثاني

على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت الموافق 25 مايو2024.

جدير بالذكر، أن الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الثاني 2023/2024، اليوم في عدد من المحافظات، على ان ينطلق فى مدارس باقي المحافظات، غدا الأحد.

جاهزية المدارس

جاهزية المدارس، طالبت وزارة التربية والتعليم، ضرورة جاهزيتها لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني.

وصول الكتب الدراسية

كما طالبت الوزارة، بضرورة وصول الكتب الدراسية من المديريات التعليمية، للمدارس، استعدادًا لتوزيعها على الطلاب فى الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

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