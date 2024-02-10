السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتظام الدراسة فى 519 مدرسة بالغربية

تلاميذ
تلاميذ

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن مدارس الغربية استعدت بشكل كامل، لاستقبال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023/ 2024، حيث استقبلت اليوم 519 مدرسة بجميع الإدارات التعليمية العشر، حوالي 441431 طالبا وطالبة، من مختلف نوعيات التعليم العام والفني، حيث يمثل هذا العدد طلاب جميع المدارس بمختلف نوعياتها، والتي تعمل بنظام الفترتين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية

جميع المدارس استقبلت اليوم طلابها في انتظام وانضباط واستعداد كامل للفصل الدراسي الثاني

وأكد وكيل الوزارة أن جميع المدارس استقبلت اليوم طلابها في انتظام وانضباط واستعداد كامل للفصل الدراسي الثاني، مضيفًا أن المدارس التي تعمل اليوم السبت هي مدارس الفترتين الصباحية والمسائية، وقامت جميع المدارس بأداء مراسم تحية العلم والنشيد الوطني، والتزم جميع الطلاب بالزي المدرسي والمظهر اللائق داخل المدارس، كما قامت المدارس بإعلان الجداول المدرسية بكل فصل، وتوزيع الإشراف على الأدوار والفناء والبوابات، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة في بعض المدارس.

 

ضرورة تسليم الكتب التي تصل أولًا بأول لجميع الطلاب

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تسليم الكتب التي تصل أولًا بأول لجميع الطلاب، والاهتمام بنظافة الفصول والممرات والأفنية ودورات المياه، والتشديد على إغلاق البوابات، ووجود مسئول الأمن بجوار البوابة الرئيسية وبحوزته دفتر الأمن، مع عدم السماح بدخول أي شخص إلا بعد تسجيل الاسم والوظيفة وساعة الحضور والخروج في دفتر الأمن.

كما صرح "حسن" أن مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية والوكلاء ولجان المتابعة والمراحل موجودون بالمدارس منذ الصباح الباكر، لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة، وشهدت المدارس ومحيطها حملات نظافة من قبل رؤساء مجالس المدن والأحياء، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين، واتخذت المديرية كل الاستعدادات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني بكل جد وعمل، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

للفصل الدراسي الثاني لإستقبال الفصل الدراسى الثانى بجميع الإدارات التعليمية بإعلان الجداول المدرسية وتوزيع الإشراف الصيانة البسيطة والتشديد على إغلاق البوابات مديري عموم المديرية انتظام العملية التعليمية ورفع الإشغالات

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