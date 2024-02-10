السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتظام الدراسة بمدارس البحيرة فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى

مدارس محافظة البحيرة
مدارس محافظة البحيرة

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتظام سير الدراسة بجميع المدارس التي تعمل يوم السبت وعددها 936 مدرسة موزعة على جميع الإدارات التعليمية، وذلك بالتزامن مع انطلاق أول أيام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني اليوم السبت، حيث بدأ جميع المدارس اليوم الدراسي بتحية العلم وترديد النشيد الوطني وكلمة فى طابور الصباح للترحيب بالطلاب، والتهنئة بالذكري 72 لعيد الشرطة المصرية الباسلة.

انتظام الدراسة في يومها الأول بالبحيرة 

كما أكد الديب أنه من المقرر أن تستكمل الدراسة غدًا الأحد، بالصفوف الثانية بمختلف المراحل وباقي الصفوف الأولى، حيث إنه من المقرر أن تستقبل مدارس المحافظة، وعددها 4224 مدرسة بكل مراحلها الدراسية ونوعياتها المختلفة، أكثر من 1.7 مليون طالب وطالبة.

يذكر أن الأيام الماضية شهدت عدة لقاءات واجتماعات ليوسف الديب، وكيل الوزارة، مع مديرى الإدارات التعليمية ومديري وموجهي العموم، تم خلالها التأكيد على المتابعة الميدانية ومراجعة كل الاستعدادات والالتزام بكل القرارات واللوائح المنظمة، مع تشكيل غرف عمليات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية، والالتزام بكل توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة في هذا الشأن.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أنه تم التوجيه على مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بالعمل على تذليل المعوقات التي تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية أولًا بأول، والتأكيد على نظافة المدارس وتنفيذ كل الإجراءات والقرارات المنظمة، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية، والتأكيد على توزيع الكتب المدرسية على الطلاب، داخل جميع المدارس. 

العام الدراسي محافظة البحيرة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة انتظام الطلاب نهال بلبع

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