بالأسماء.. إصابة 12 شخصًا إثر تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 12 شخصًا بكدمات وسحجات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، إثر تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت أجهزة الأمن بالبحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة “ميكروباص” و"ربع نقل" بالطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية، مما أدى لإصابة 12 شخص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

إصابة 12 شخصا في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالبحيرة

إصابة 12 شخصا في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالبحيرة، وأسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد محمد حامد أحمد، 24 عاما، جرح بالوجه واشتباه كسر بالساق الأيسر، كارم محمد غانم، 21 عاما، كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، حمدان عبد الحميد عبد الغني، 48 عاما، جروح متفرقة بالوجه، على سعيد محمد جاد، 41 عاما، جرح بفروه الرأس، كريمه عبد الله الجندي، 40 عاما، جرح بالأنف وجرح الساق اليمنى، حسن غالى عبد الغنى، 10 سنوات، كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

كما أصيب محمد عبدالعاطي جمعه، 23 عاما، جروح متفرقة بفروه الرس، أحمد عبد الستار شعبان، 38 عاما، كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، صابرين عبد الغنى محمد، 50 عاما، جرح بالأنف وجرح بالساق الأيسر، إيهاب اشرف فتحي، 16 عاما، جراح بفروه الرأس، غالى عبد الغنى حواش، 44 عاما، كسر بالساق الأيسر، وجمعيهم مقيمون مركز كفر الدوار، جيه محمد شلبى، 43 عاما، كفر الشيخ، كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث.