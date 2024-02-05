الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

72 محضرًا تموينيًا لمخابز بلدية مخالفة في البحيرة

محضر تموينى
محضر تموينى

شنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة البحيرة برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية عدة حملات تموينية على المخابز البلدية، وذلك استمرارًا للحملات التي تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة؛ لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة؛ للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة تموينية على المخابز البلدية 

وأسفرت تلك الحملة بمركز الرحمانية تم ضبط ٧ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و٥ مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و٣ مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و٤ آخرين لعدم نظافة أدوات العجين و٣ مخابز لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وبحملات مماثلة بمركزى كوم حمادة وكفر الدوار تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ٢٦ جرام وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و٣ مخابز لتصرفهم فى ٢٥ شيكارة دقيق بلدى مدعم و٢٢ مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و٤ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٥ مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين. 

كما تمكنت إدارة تموين شبراخيت من ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار ٢٥ جرامًا للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر ومخبزين تصرفا في ١٤ شيكارة دقيق بلدى مدعم، كما تم تحرير ١١ محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

مدير تموين البحيرة حملات تموينية بالبحيرة حملة على المخابز بالبحيرة كوم حمادة دمنهور

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