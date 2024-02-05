قافلة طبية وبيطرية في البحيرة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات، قافلة سكانية بقرية نجع الغرابيل تضمنت تقديم مجموعة من الخدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة.

وشملت القافلة مشاركة العديد من الجهات الحكومية من خلال الوحدة السكانية بالدلنجات بالتنسيق مع الوحدة السكانية بالمحافظة والجهات المشاركة بحضور عفاف خميس منسق وحدة السكان، وبالتنسيق مع الدكتور حسام سلامة مدير الإدارة الصحية.

قافلة طبية مجانية بمركز الدلنجات

وقامت الإدارة الصحية بمركز ومدينة الدلنجات بالكشف على ١٠٠ طفل، كما تم الكشف على ٩٠ مريض باطنة، كما تم الكشف على ٤٠ من أمراض النسا، كما تم عمل تحاليل واعتلال كلوي لـ٥٠ مواطنًا مع صرف العلاج اللازم.

كما قامت الإدارة البيطرية بحضور الدكتور مسعد الشاذلي برش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، فقد تم تحصين ١٢٥٠ رأسًا منهم ٧٥٠ أغنام و٤٠٠ من الأبقار و٧٥ من الجاموس و٢٥ من الدواب.

وقامت مسئول الوحدة السكانية بعقد اجتماعات مع المواطنين لتوعيتهم، ودارت الندوة عن أهمية صحة المرأة وخاصة بعد انتشار الأمراض وخاصة أورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة، حيث تم التأكيد على ضرورة اهتمام كل فتاة بفحصها الذاتي خاصة لمن يحملون تاريخ وراثي لمرض السرطان في عائلاتهم، كما تم طمأنة الجميع إلى أن أغلب الحالات المكتشفة حميدة ويسهل التعامل والعلاج معها كلما كان اكتشاف ذلك مبكرًا، موضحة أعراض المرض، مشددة على ضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم الإهمال في مراحل العلاج.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في البرنامج الرئاسي "حياة كريمة"، وانطلاق رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتنفيذ الإستراتيجيه القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠/٢٠١٥ وتنفيذًا لتوجيهات السيدة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، الدكتور فاطمة الزهراء مدير وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية والدكتوره كريمة السلاموني مدير وحدة السكان بالمحافظة.