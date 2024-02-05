ضبط 100 طن ذرة قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط ٥ أطنان محسن زراعي مجهول المصدر في وادي النطرون، ١٥٠ عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، ٢٥٠ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، تاجر تمويني لحيازته ٢١ بطاقة تموينية بدون وجه حق لتحقيق أرباح غير مشروعة، ٣٠٢ كيس سكر تمويني، ٣٣٩ زجاجة زيت طعام مدعم، ٧٨٤ كيس مكرونة مدعمه تم تجميعهم لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم تحرير محضر لبدال تمويني لغلقه المحل أثناء فترات العمل الرسمية ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وفي مركز حوش عيسى، تم ضبط ١٩ بدال تموينى لغلقهم فى مواعيد العمل الرسمية ولعدم إعلانهم عن مواعيد العمل وأسعار صرف السلع وكمية كبيرة من الأسماك والكبدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وفي حملة مماثلة بمركز كوم حمادة، تم ضبط ١٠٠طن ذرة صفراء وبيضاء تم تجميعهم بغرض الإحتكار لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.