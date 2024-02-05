مصرع وإصابة 20 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

لقيت فتاة مصرعها، بينما أصيب 19 شخصا بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، محملة بالعمالة بالطريق الصحراوي بجوار نزلة الطريق الاقليمي اتجاه الضبعه، بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم احالة المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة، بالطريق الصحراوى بدئرة المركز مما أدى إلى إصابة 19 شخصا، وصرع فتاة، وتم نقل المصابون إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

وعلى الفورانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة كل من: "س.ح ٣٠ سنة، ا.م ١٦ سنة، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، ع.ت ١٣ سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، م.ع ٣٧ سنة مصابة كدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، ه.ا ٣٨ مصاب بكدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، م.ع ١٣ سنة مصاب كدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، م.رض ١٨ سنة مصاب كدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، ع.ي ٣٢ ٣٢ سنة مصابة كدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، م.و ١٢ سنة مصابة كدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص

، س.و ١٥ سنه مصاب بكدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، ز.ا ١١سنه مصاب بكدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، م.ا ٣٥ سنه مصاب بكدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، ي.ا ٢٧ سنة مصابة بكدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص.

كما اصيب " ا.ح ٩ سنوات مصاب بكدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، ش.م ٣٥ سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، م.ال ١٤ سنة كدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، م.ش ٤٠ سنة مصاب كدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، ا.م ١٨ سنة كدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، م.ا ٢٨ سنة كدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص،ا.م ٤٥ جثه هامده، والجميع مقيمين بدائرة مركز اشمون بمحافظة المنوفية. وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.