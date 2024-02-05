الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 20 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل،

لقيت فتاة مصرعها، بينما أصيب 19 شخصا بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، محملة بالعمالة بالطريق الصحراوي بجوار نزلة الطريق الاقليمي اتجاه الضبعه،  بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة،  وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم احالة المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة، بالطريق الصحراوى بدئرة المركز مما أدى إلى إصابة 19 شخصا، وصرع فتاة، وتم نقل المصابون إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة. 

وعلى الفورانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة كل من: "س.ح ٣٠ سنة، ا.م ١٦ سنة، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، ع.ت ١٣ سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، م.ع ٣٧ سنة مصابة  كدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، ه.ا ٣٨ مصاب بكدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، م.ع ١٣ سنة مصاب كدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، م.رض ١٨ سنة مصاب كدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، ع.ي ٣٢ ٣٢ سنة مصابة كدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، م.و ١٢ سنة مصابة كدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص

، س.و ١٥ سنه مصاب بكدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، ز.ا ١١سنه مصاب بكدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، م.ا ٣٥ سنه مصاب بكدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، ي.ا ٢٧ سنة مصابة بكدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص.

كما اصيب " ا.ح ٩ سنوات مصاب بكدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، ش.م ٣٥ سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، م.ال ١٤ سنة  كدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، م.ش ٤٠ سنة مصاب كدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص،  ا.م ١٨ سنة كدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص، م.ا ٢٨ سنة كدمات متفرقه بالجسم تحت الفحص،ا.م ٤٥ جثه هامده، والجميع مقيمين بدائرة مركز اشمون  بمحافظة المنوفية. وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة. 

اصابة ١٩ شخص بالبحيرة وفاة فتاة فى حادث بالبحيرة انقلاب سيار محملة بالعمالة محافظة البحيرة وادى النطرون

مواد متعلقة

تعليم البحيرة: الثلاثاء فتح قبول طلبات تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة

وكيل تعليم البحيرة يشارك في مؤتمر تيسير الانتقال لسوق العمل 2024

ضبط 5 مخابز بلدية لتصرفها في 114 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبحيرة

"زراعة البحيرة" تنظم لقاءً مع صغار مزارعى القمح ضمن مبادرة "ازرع"

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الأول برقم الجلوس

الأكثر قراءة

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبدالعزيز

الشباب وصناعة الكتاب

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟