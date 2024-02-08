الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

معرض لتوزيع ملابس جديدة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

معرض لتوزيع ملابس
معرض لتوزيع ملابس جديدة بالمجان

نجحت جمعية الأورمان بالاشتراك مع مديرية التضامن بمحافظة البحيرة، في تنظيم معرض بقاعة الزراعين بمركز أبوالمطامير، لتوزيع ملابس جديدة مجانًا على 450 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية، بقرى تلة المركب واللحوم وتروجى وعزبة بريك يونس وعزبة السجينى وعزبة نصير بمركز ابو المطامير في البحيرة. 

وصرحت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، بأن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع مكتب الأورمان لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدة الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.


من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض توزيع الملابس الجديدة  من الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وأنه حتى الآن تم تنظيم المئات من معارض الملابس في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.


وأوضح أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى عزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة.


يذكر أن توزيع الأورمان للملابس الجديدة يأتي استكمال لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

مديرية التضامن بالبحيرة توزيع ملابس مجانا مركز ابوالمطامير جمعية الارومان بالبحيرة نهال بلبع

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