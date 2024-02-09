الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين توك توك وتروسيكل بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص
إصابة 4 أشخاص

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية "توك توك"، وتروسيكل بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية "توك توك" وتروسيكل، مما نتج عنه إصابة 4 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:- محمد سالم عبد المولى، 24 عاما، جرح بالرأس، أحمد خالد عبد الجليل، 30 عاما، جروح متفرقة في الجسم، رسمية عبد النبي، 65 عاما، جروح متفرقة، سالم عبد المولى الحويلي، 48 عاما، جروح متفرقة في أنحاء الجسم، وجميعهم مقيمون مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

تم نقل المصابين بعدد من سيارات الإسعاف التي انتقلت إلى مكان الحادث، إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

حادث انقلاب تكتوك تصادم دراجة نارية محافظة البحيرة مستشفي حوش عيسى أبو المطامير

مواد متعلقة

معرض لتوزيع ملابس جديدة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

وكلاء "الزراعة" و"الري" يبحثون توفير المياه بالبحيرة

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين إثر تصادم بين سيارتين ملاكي في البحيرة

بالأسماء.. إصابة 12 شخصًا إثر تصادم سيارتين بالبحيرة

مصرع وإصابة 20 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

انطلاق حملة "ستر ودفا" لكساء الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

72 محضرًا تموينيًا لمخابز بلدية مخالفة في البحيرة

ضبط 100 طن ذرة قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

الأكثر قراءة

ما هو مقدار الشعر المتساقط الطبيعي أثناء الاستحمام؟ الطب يجيب

جيش الاحتلال يعلن مقتل محتجز لدى حماس فى قطاع غزة

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

سقطا من "الأسانسير".. النيابة تُحقق فى مصرع توأم بفيصل

بيساو.. جزيرة مصرية لا تُعلم بناتِها بعد الإعدادية!

عاجل| ردًا على بايدن.. رئاسة الجمهورية: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى دون قيود أو شروط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس