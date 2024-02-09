إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين توك توك وتروسيكل بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية "توك توك"، وتروسيكل بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية "توك توك" وتروسيكل، مما نتج عنه إصابة 4 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:- محمد سالم عبد المولى، 24 عاما، جرح بالرأس، أحمد خالد عبد الجليل، 30 عاما، جروح متفرقة في الجسم، رسمية عبد النبي، 65 عاما، جروح متفرقة، سالم عبد المولى الحويلي، 48 عاما، جروح متفرقة في أنحاء الجسم، وجميعهم مقيمون مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

تم نقل المصابين بعدد من سيارات الإسعاف التي انتقلت إلى مكان الحادث، إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.