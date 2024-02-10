"التعليم": إتاحة المواد التعليمية للصفوف من 4 ابتدائي لـ3 ثانوي أونلاين

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ستتيح المواد التعليمية للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي أونلاين على موقع الوزارة.

وأضاف زلطة في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن تلك الخطوة ليست جديدة على الوزارة، حيث كان هناك أكثر من توجيه للدكتور رضا حجازي مع بداية العام الدراسي، وكانت هناك شكوى من أولياء الأمور بسبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة لتوفير عدد من المصادر التي تساعد الطلاب على الشرح والتدريب على الأسئلة بنفس المواصفات التي تضعها الوزارة، متابعًا: "مواد تعليمية وتدريبية الوزارة عملتها لتكون مصادر إضافية للطلاب بجاني الكتاب المدرسي تساعدهم على فهم المناهج الدراسية وتدرب الطلاب على الأسئلة المختلفة".

وأوضح أن الأسئلة بالإجابات يضعها المستشارون في المواد المختلفة، مشيرًا إلى أن ذلك يساعد الطالب في تقييم نفسه، والأسئلة تم وضعها وفقًا لمواصفات وزارة التربية والتعليم.