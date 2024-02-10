السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة التعليم تنظم مسابقة "أوائل الطلبة" لمرحلة الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي ۲۰۲۳/ ٢٠٢٤

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

تنظم الإدارة العامة للتعليم الثانوى، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي على مستوى المدارس الثانوية العامة الرسمية بالجمهورية للعام الدراسي ۲۰۲۳/ ٢٠٢٤، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية وبالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم العام والإدارة المركزية لتطوير المناهج، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأوضحت الوزارة أن تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة تتم بالمقر الرئيسي باتحاد الطلاب بالعجوزة وتقسم المديريات إلى خمس قطاعات على النحو التال: القطاع الأول ويشمل مديريات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية والغربية) وموعد التصفية من السبت ٢٠٢٤/۲/۱۰ إلى الاثنين ٢٠٢٤/٢/١٢، أما القطاع الثاني ويشمل مديريات (الإسكندرية، ومرسى مطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط ) وموعد التنفيذ من الاثنين ٢٠٢٤/۲/۱۲ إلى الأربعاء ٢٠٢٤/٢/١٤، أما القطاع الثالث ويشمل مديريات (الدقهلية، والإسماعيلية، وبور سعيد، والسويس، وشمال سيناء وجنوب سيناء)، وموعد التنفيذ من السبت ٢٠٢٤/۲/۱۷ إلى الاثنين ٢٠٢٤/٢/١٩، أما القطاع الرابع ويشمل مديريات (بنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والفيوم والوادي الجديد )، وموعد التنفيذ من الاثنين ٢٠٢٤/۲/۱۹ إلى الأربعاء ٢٠٢٤/٢/٢١، وأخيرا القطاع الخامس ويشمل مديريات (قنا، والأقصر، وأسوان، وسوهاج، البحر الأحمر ) وموعد التنفيذ من السبت ٢٠٢٤/٢/٢٤ إلى الاثنين ٢٠٢٤/٢/٢٦.

والجدير بالذكر أن التصفية النهائية ستتم لمدة يومين من الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/۲/۲۷ إلى الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٨، وفى اليوم الثالث الموافق الخميس ۲۰۲٤/٢/٢٩ سيتم إقامة الحفل الختامي تحت رعاية وزير التربية والتعليم، وحضور قيادات الوزارة وبدعوة السادة مديري المديريات للفرق للمشاركة في التصفية النهائية، حيث تمنح الفرق الفائزة على مستوى الجمهورية جوائز نقدية، كما سيتم توزيع دروع للمديريات المشاركة في التصفيات النهائية، وكذلك أوشحة على جميع الطلاب المشاركين في التصفية النهائية.

تطوير المناهج مرحلة الثانوية العامة مسابقة أوائل الطلبة التصفية النهائية تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة أتحاد الطلاب التقويم التربوي

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