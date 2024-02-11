الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يتفقد مدارس محافظة القلوبية لمتابعة انتظام سير الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

وزير التعليم
وزير التعليم

 

يتفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، عدد من مدارس محافظة القليوبية، لمتابعة انتظام سير الدراسة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، في أول ايام التيرم الثاني.

ويستهل الوزير زيارته لمحافظة القليوبية بعقد لقاء مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بديوان عام المحافظة، كما يعقد اجتماعا مع مديرة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سماح إبراهيم وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

 ويعقب ذلك جولة تفقدية يجريها الدكتور رضا حجازي لعدد من المدارس بالمحافظة.

 

"التعليم": إتاحة المواد التعليمية للصفوف من 4 ابتدائى لـ3 ثانوى أونلاين

 

انتظام 25 مليون طالب فى مدارسهم

وانتظم صباح اليوم قرابة 25 مليون طالب فى مدارسهم بالنصف الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024، بعد إجراء عدة خطوات لضمان جودة التعليم والتأكد من صلاحية جميع مرافق المدارس.

 وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مؤكدة على استمرار عملية رصد وتسجيل غياب الطلاب يوميا والتنبيه المشدد عليهم بعدم الغياب.

 

اتاحة جميع المواد الدراسية الكترونيا

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت على موقعها الالكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي: 

‏https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

 

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توجيهات عاجلة من "التعليم" بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى

 

تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح

ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.

 

 

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