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مصر

وزير التعليم يصل محافظة القليوبية لمتابعة انتظام الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

وزير التعليم
وزير التعليم

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان  محافظ القليوبية، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، فى مقر ديوان عام محافظة القليوبية، خلال زيارته للمحافظة فى إطار متابعته سير انتظام  الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، وسماح إبراهيم  مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والدكتور محمد الفيومي رئيس مجلس الأمناء والآباء بالمحافظة.

وأعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بزيارة المحافظة، مشيدًا بدورها فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها فى ضبط وانتظام العام الدراسى  ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

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ومن جهته، رحب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية، ودعمه المستمر للمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المدارس بالمحافظة ووضع حجر أساس مدرسة مويس الابتدائية.

كما يعقد الوزير اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى.

وانتظم صباح اليوم قرابة 25 مليون طالب فى مدارسهم بالنصف الثاني من العام الدراسي 2023 / 2024، بعد إجراء عدة خطوات لضمان جودة التعليم والتأكد من صلاحية جميع مرافق المدارس، مشددة على الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مؤكدة استمرار عملية رصد وتسجيل غياب الطلاب يوميا والتنبيه المشدد عليهم بعدم الغياب.

 

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت على موقعها الإلكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي: 

‏https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

 

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ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.

 

تسجيل غياب الطلاب الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ الدكتور رضا حجازي الهيئة العامة للأبنية التعليمية مديرى الإدارات التعليمية

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