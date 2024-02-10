السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل "تعليم قنا" يناقش استعدادات الفصل الدراسى الثانى بالإدارات التعليمية

التعليم
التعليم

عقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم السبت، اجتماعًا لمناقشة جاهزية الإدارات التعليمية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني بحضور وكيل المديرية، ومديري عموم المديرية، ومديري عموم الإدارات التعليمية، والتوجيه المالي والإداري ومدير إدارة العلاقات العامة ومدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة عددًا من النقاط، من أهمها التأكيد على انتظام العملية التعليمية، من خلال حضور الطلاب والذي يُعد أحد أهم مؤشرات انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، والتأكد من تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب، والتأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية.

وأشار وكيل الوزارة خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمديرية التربية والتعليم في قنا، إلى تخصيص الحصة الأولى في بداية الفصل الدراسي الثاني عن "عيد الشرطة المصرية" للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد والتأكيد على غرس قيم المواطنة وروح الولاء والانتماء للوطن.

وشدد السيد على تكثيف المتابعات الميدانية والتأكيد على تحقيق الانضباط المدرسي، من خلال المتابعات المستمرة من قبل مديري العموم ومدير الإدارة، وإدارة المتابعة، والتوجيه المالي والإداري والالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية وسد العجز بهيئة التدريس في المواد الدراسية.

ووجَّه السيد بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء الدراسة وتوزيع المهام والإشراف على جميع المدرسين بالمدارس، وشدد على اتباع التعليمات الخاصة بالتخلص من الرواكد الخشبية داخل المدارس.

كما وجَّه بالتزام المدارس بتنفيذ القرار الوزاري المنظم لمجموعات الدعم للطلاب وإعداد خطط المتابعة الميدانية فعليًا؛ للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس، ومتابعة تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس والاهتمام برعاية الطلاب والطالبات الموهوبين والمبتكرين ومواصلة تطبيق وتفعيل اليوم الرياضي.

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