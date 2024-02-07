نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024 برقم الجلوس بعد اعتماد المحافظ

تنفرد "الدستور" بنشر نتائج الشهادة الاعدادية في مختلف مدن ومراكز محافظة قنا، عقب اعتمادها من اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، وذلك بنسبة نجاح بلغت 85.77%.

وكان قد اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023 - 2024 بنسبة نجاح بلغت 85.77%، والاعدادية المهنية بنسبة نجاح بلغت 88.5 %.

حيث تقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام 52702 طالبًا وطالبة حضر منهم 52135 في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة حقق النجاح 44717 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 85.77%، وتقدم لتأدية الامتحان 776 طالب من الإعدادية المهنية حضر منهم 734 حقق النجاح 712 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 97%، وبلغ عدد الطلاب المكفوفين 8 طالب حضر منهم 7 بنسبة نجاح 87.5% ووبلغ عدد المتقدمين من ضعاف السمع 35 بنسبة نجاح بلغت 88.5%.

ومن جانبه أعرب محافظ قنا، عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الثاني، كما قدم الشكر للقائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة مطالبا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.