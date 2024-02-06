عزاء تحول لمجزرة بسبب "لعب العيال".. القصة الكاملة لـ"حادث قنا"

الجميع كان في صمت حزنًا على رحيل أحد أفراد عائلتهم، يستعدون لإنهاء سرادق العزاء داخل قريتهم في الساعات الأخيرة من أمس الإثنين، النساء داخل البيوت تصرخ حزنًا، قبل دوي إطلاق النار، في جريمة غير إنسانية بالمرة.

في محافظة قنا، أقدم مسجل خطر على فتح الرصاص من بندقيته على مواطنين أثناء تواجدهم داخل سرادق عزاء، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بطلقات نارية، وجرى نقلهم إلى مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج اللازم.

هنا قرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمالي المحافظة، تحول عزاء فيها لمجزرة بسبب لهو أطفال عائلتين، انتهى بشجار بينهما، قبل أن يتدخل أحد أطراف عائلة منهما ويفتح النار على عزاء بالعائلة الأخرى.

8 مصابين من 4 عائلات مختلفة من أهالي القرية، أصيبوا بطلقات الرصاص خلال تواجدهم داخل سرادق العزاء، نقل 6 منهم إلى مستشفى أبو تشت المركزى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى تحويل 2 أخرين لمستشفى قنا الجامعي لخطورة حالتهم الصحية، على إثر الإصابة بطلقات الرصاص.

بلاغ بإطلاق نار على عزاء

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بإصابة 8 أشخاص من 4 عائلات بطلقات نارية داخل عزاء في مركز أبوتشت.

وأسفر ذلك عن إصابة "رفاعي. م. ه"، مدير الإدارة الهندسية بفرشوط، وشقيقه “رشيدي .م . ه”، و"فايز .ا"، و5 آخرين بطلقات نارية داخل عزاء.

الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، على الفور انتقلت إلى قرية الحسينات في مركز أبوتشت، وفرضت كردونًا أمنيًا بمكان الواقعة، وبدأت على الفور في تكثيف التحريات، والبحث على المتهم الذي أطلق الرصاص داخل سرادق العزاء وفر هاربًا.