الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح معرض التكوين المهني لمدارس التعليم المجتمعي بنجع حمادي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح الدكتور وائل سيد عبدالرحيم مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بقنا، والدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الثلاثاء، معرض التكوين المهني لمدارس التعليم المجتمعي، المقام بمدرسة الدرب للفصل الواحد، بمشاركة 20 مدرسة للفصل الواحد، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإسراف سعيد حجازي رئيس قسم التعليم المجتمعي بنجع حمادي، وآمال فريج موجه أول الاقتصاد المنزلي، ونصر عمر حفني موجه التربية الزراعية بمدراس التعليم المجتمعي.


وأكد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أهتمت بمدارس التعليم المجتمعي في مصر باعتبارها مدارس ذات طبيعة خاصة جدا تؤدي دورا محوريا في المجتمع المصري.
 

وأضاف مدير عام الإدارة، أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت على أن هذه النوعية من المدارس تعد هي الحل الدستوري لتوفير الخدمة التعليمية في المناطق النائية المحرومة من التعليم، وتعيد المتسربين من التعليم إلى المنظومة التعليمية، مما يساعد على القضاء على الأمية في مهدها، كاشفا عن قيام وزارة التربية والتعليم، بإنشاء 194 مدرسة تعليم مجتمعي بالمناطق النائية والمهمشة من خلال المجتمع المدني خلال الخمس سنوات الماضية.

شهد وقائع افتتاح معرض التكوين المهني لمدارس التعليم المجتمعي بنجع حمادي، عبد الرحمن نجيب مدير التعليم الابتدائي، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، ومعلمات مدارس التعليم المجتمعي بنجع حمادي.

وكان قد شهد صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بقنا، والدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، يرافقه محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأحمد فراج رئيس قسم الأمن، تقييم مسابقة التفوق الكشفي للمديريات التعليمية للعام 2023/2024، والمقامة علي أرض مدرسة الزهراء الخاصة التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، تحت رعاية اللواء أركان حرب أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا. 

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