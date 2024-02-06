الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن قنا تعلن عن تنفيذ مبادرة «أنت عظيمة.. بعملك»

النائبة سحر صدقي
النائبة سحر صدقي

عقدت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، مساء اليوم برئاسة النائبة سحر صدقي خليفة اجتماعا موسعا لبحث الاستعدادات النهائية لبدء تنفيذ مبادرة " أنت عظيمة.. بعملك " والتي أطلقها الحزب علي مستوي الجمهورية لتمكين المرأة المصرية اقتصاديا وتحسين مستوى المعيشة للأسرة المصرية.

جاء ذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا ومحمود العماري مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقنا وأعضاء هيئة مكتب أمانة المرأة بالمحافظة  وأمينات المرأة بالمراكز.

وقالت النائبة سحر صدقي خليفة أمينة المرأة بالمحافظة، إن الاجتماع تناول خطة عمل أمانة المرأة لتنفيذ مبادرة الحزب " أنت عظيمة  .. بعملك " لتمكين المرأة اقتصاديا وتحسين مستوي المعيشة للأسرة من خلال تنفيذ تدريبات مكثفة للجادات في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بداية من تعليم الأميات القراءة والكتابة ثم تدريبات حول فن الإدارة والتسويق.

وأشارت إلي تمويل الشئون الاجتماعية مشروعات المرأة بداية من ٥ آلاف وحتي ٥٠ ألف جنيه بفائدة ٧% فيما يتولي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة قنا تمويل المشروعات بداية من ٥٠ ألف وحتى ٥ ملايين جنيه بفائدة تبدأ من ٥ % مشيدة بجهود النائبة الدكتورة رشا رمضان أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن علي مستوي الجمهورية لعملها الدائم نحو تحسين مستوى معيشة المرأة.

ودعت صدقي، الجادات في تنفيذ مشروعات حقيقية علي أرض الواقع سرعة التواصل مع مقرات حزب مستقبل وطن بمختلف مراكز محافظة قنا.

كانت قد عقدت أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن بقنا، اجتماعا تنظيميا، شهد احتفالية لتكريم أعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء المراكز، لجهودهم المشرفة خلال الانتخابات الرئاسية 2024، في المقر الحزب بمدينة قنا.

 

حزب مستقبل وطن مستقبل وطن قنا البرلمانية سحر صدقي محافظة قنا

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