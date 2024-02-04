الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محكمة قنا الاقتصادية تغرم شخص 20 ألف جنيه سب آخرعلى فيسبوك

محكمة
محكمة

قضت المحكمة الإقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الإبتدائية الأولى جنح برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوالوفا وحسام عبدالباسط، وحضور إيهاب فلتس وكيل النيابة وأمانة سر مدحت يوسف الهواري وجاد خلف النجار بتغريم شخص 20 ألف جنيه وغرامة 3 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف آخر بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

وكانت بداية القضية في شهر مايو من عام 2022 عندما تعمد المتهم "أ" إزعاج آخر بنشر منشورات بها عبارات سب وقذف وإساءة  عن المواطن "ج" من بينها عبارة "انت انثى" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"مما ترتب إصابة المجني عليه بأضرار نفسية ومعنوية وأدبية لذلك قدم شكوى ضده في قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن قنا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد أحالت الجهات المختصة الواقعة إلى المحاكمة الجنائية باقتصادية قنا، والتي قضت بتغريم المتهم مبلغًا قدره 20 ألف جنيه وتعويض 3 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف آخر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

وكان قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر وياسر عرفة عارف، وأمانة سر أحمد جمال بالسجن المؤبد 25 عاما لعاطلين غيابيا بتهمة قتل مزارع بسبب خلافات قديمة بينهما بمركز قوص.


وترجع وقائع الأحداث إلى شهر مارس عام 2023 عندما تلقى مدير أمن قنا إخطارا بمقتل المدعو محمد احمد ناشد أثر إصابته بطلقات نارية بمركز نقادة جنوبى محافظة قنا.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة كلا من عبدالسلام عطية السايح ونجله مصطفى حيث قتلا المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار حيث تربصا له واطلقوا عليه النيران فارداه قتيلا  وذلك لوجود خلافات قديمة بينهم وفروا هاربين فتم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق والتي أحالت الواقعة لمحكمة الجنايات والتى حملت رقم 1937لسنة 2023 كلى قنا فاصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد غيابيا على المتهمين.

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