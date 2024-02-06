الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قُتلت وحرقت جثتها.. أسرة الطفلة ريتاج: عاوزين القصاص العادل (فيديو)

اسرة الطفلة
اسرة الطفلة

مر ما يقرب من 12 شهرًا على أبشع جريمة قتل شهدتها محافظة قنا، وبالتحديد مركز نجع حمادي، حينما أقدمت ربة منزل على خطف طفلة صغيرة تبلغ من العمر 3 سنوات، وخنقتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم قامت بتقطيع يديها وإلقاء الجثة في صندوق قمامة في الشارع وإشعال النيران في جثتها.

الطفلة ريتاج عاطف، ابنة منطقة نجع ابراهيم، في مركز نجع حمادي شمالي قنا، التي أنهت حياتها سيدة دون قلب ودون مشاعر ودون إنسانية، بغرض سرقة قرطها الذهبي وبيعه بسعر 2300 جنيه.

المتهمة التي أنهت حياة الطفلة الصغيرة، لا تزال تنتظر حكم محكمة الجنايات، عقب تأجيل القضية لشهر يونيو منذ ساعات قليلة، وذلك بعدما أثبتت التحريات والتحقيقات، اتهامها في الحادثة الأبشع بجنوب مصر.

وتقول والدة الطفلة ريتاج إنها فقدت دنيتها وحياتها، قائلًة: "فقدت عمري كله بقتل ابنتي، لأنها كانت هي البسمة التي كنت أعيش بها، وكنت أصدق ما أرجع من الشغل عشان أشوفها، ولسه بشوف كلمة ماما في البيت وبحس بيها، والمتهمة لم تقتل ابنتي فقط لكنها قتلتني أنا ووالدها وأنا مش عايزة غير القصاص العادل والعاجل من المتهمة".

وتستكمل والدة الطفلة الصغيرة حديثها لـ"الدستور": "كل ده حصل عشان حلق دهب، المتهمة قتلت بنتي قبل عيد ميلادها بشهر واحد، أنا مش عايزة غير حق بنتي وعايزة بس قلبي يرتاح عشان المتهمة قتلت بسمتي وحياتي".

قنا نجع حمادي جريمة قنا جريمة نجع حمادي قتل طفلة

مواد متعلقة

النتائج مُبشرة.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا

محافظ قنا يتابع إجراءات حصر المعدات التابعة لمجالس المدن

مصرع 2 وإصابة 6 آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى قنا

محافظ قنا: دعم مشروعات الأمن الغذائي بـ25 ألف كتكوت للتسمين

بتكلفة 2 مليون جنيه.. محافظ قنا يفتتح مسجد الخير بحجازة قبلى

بدء عمل لجنة مرضى الجهاز الهضمى والقولون التقرحى بعيادات التأمين الصحى بقنا

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس